Ajaccio : le service de réanimation remercie ceux qui le soutiennent

Réanimation CHAjaccio

"La réanimation tient à remercier la population de son soutien sans failles chaque soir a 20h.

Une mention spéciale aux immeubles autour et en face de l’hôpital pour :

- leurs magnifiques banderoles

- le dj de l’immeuble du parc Sebastiani (très touché par la musique de ce soir)

- notre « casserole » internationale

- les familles avec leurs enfants

Sachez qu’on attend de travailler de nuit avec impatience pour pouvoir partager ce moment d’émotions avec vous. On vous aime"





Une photo, concrétisant ce bel instant de partage et quelques mots qui sont allés droit au cœur des habitants de la cité Impériale.