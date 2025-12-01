Ajaccio : feu d’appartement, deux personnes évacuées
La rédaction le Mercredi 19 Novembre 2025 à 21:24
Les sapeurs-pompiers d’Ajaccio sont intervenus cemercredi matin pour un incendie déclaré au rez-de-chaussée d’un immeuble de cinq étages, dans la cité impériale.
Le sinistre a mobilisé d’importants moyens : deux engins-pompe, une échelle aérienne, un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, ainsi qu’une VL de commandement et une VL vétérinaire.
Le feu a été rapidement circonscrit. Deux personnes, incommodées par les fumées, ont été prises en charge puis évacuées.
Un chien retrouvé en arrêt cardio-respiratoire n’a pas pu être réanimé malgré les tentatives des sapeurs-pompiers.