Ajaccio : des travaux en cours pour créer un nouveau pôle terminus pour les bus

C’est un projet qui s’inscrit dans la modernisation du réseau de bus Muvistrada et qui a pour ambition de proposer « un réseau plus fluide, plus moderne et mieux connecté ». Depuis quelques jours, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) et la ville d’Ajaccio ont lancé les travaux de création d’un nouveau pôle terminus sur l’avenue Jean-Jérôme Levie, à proximité de la place Abbatucci.



Un aménagement pensé pour « adapter le réseau de transport aux besoins actuels du territoire, tout en améliorant la qualité du service rendu aux usagers ». Jusqu’à présent, le terminus principal se situait en effet autour de la place De Gaulle. Mais « l’évolution urbaine, la requalification de la place du Diamant et la mise en service prochaine du téléporté Angelo appellent une réorganisation globale de la mobilité en centre-ville », explique la CAPA en soulignant que le territoire s’étant étendu vers l’est, le nouveau terminus « repositionnera donc le cœur du réseau pour mieux relier les grands quartiers tout en préservant la fluidité et la qualité de vie dans l’hypercentre ».



Dès la fin des travaux, prévue « fin novembre / début décembre 2025 », les lignes 2, 3 et 4 auront leur terminus sur l’avenue Jean-Jérôme Levie. De quoi permettre des lignes « plus courtes, plus régulières », sans modification de fréquence souligne la CAPA en pointant également le fait que moins de bus de grand gabarit circuleront entre la place Abbatucci et la place De Gaulle, « pour un centre-ville plus apaisé et un environnement urbain valorisé ». « 84 % des bus standard (12 m) seront remplacés par des véhicules plus compacts », précise-t-elle. Les correspondances seront par ailleurs facilitées avec la mise en service depuis ce lundi de la navette Saint-Joseph – Place du Diamant (lignes 1 et 11), « toutes les 15 minutes », avec un point d’échange privilégié à l’arrêt Sainte-Lucie.



Le réseau évoluera aussi avec la création d’une nouvelle ligne 11, qui reliera « l’aéroport au centre-ville (en remplacement de la ligne 8), en connexion directe avec le téléporté Angelo, via le pôle multimodal Saint-Joseph ». Cette ligne fonctionnera en complément de la ligne 1 Vazzio – Centre-ville, avec un service étendu « de 6h15 à minuit, du lundi au samedi, y compris dimanches et jours fériés ». La fréquence sera de quinze minutes en semaine et de trente minutes le dimanche. Les lignes 1 et 11 assureront ainsi « un accès rapide et confortable entre les grands pôles d’entrée de ville (Vazzio, aéroport) et le centre d’Ajaccio ». En outre, la CAPA met en avant « une desserte combinée (lignes 1 et 11 + Angelo) avec une fréquence de 15 à 30 minutes et une large amplitude (6h15 / minuit, dimanches et jours fériés compris) de la place De Gaulle à Mezzavia, et même Porticcio avec la navette maritime depuis le port Tino Rossi ».



Le projet comprend également plusieurs réaménagements comme la création d’un nouvel arrêt Saint-François 2 pour la ligne 11, des ajustements place De Gaulle pour maintenir la desserte du centre, et un important réaménagement de la place Abbatucci avec « un stationnement bus sur 75 mètres (3 à 4 bus simultanément) », « de nouveaux arrêts de montée et descente accessibles PMR », ainsi que « l’adaptation des carrefours pour la sécurité des piétons et la création de sas vélos ». L’arrêt Sainte-Lucie sera, quant à lui, modifié avec « un élargissement du trottoir et une montée sur chaussée simplifiée ».

Les travaux déjà engagés avenue Jean-Jérôme Levie « auront peu d’impact sur la circulation », assure la CAPA, même s’ils nécessiteront « un léger contournement piéton pendant la durée du chantier ». À terme toutefois « la partie montante de l’avenue sera réservée aux bus (stationnement terminus et arrêts dédiés) ».



Côté stationnement, si la création de ce nouveau pôle terminus viendra priver les automobilistes de quelques emplacements côté place Abbatucci, le déplacement du terminus, actuellement boulevard Pascal Rossini, permettra lui « la création de 45 nouvelles places de stationnement en hypercentre ».