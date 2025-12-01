Ajaccio : concert du saxophoniste Paul Mancini pour la Sainte-Cécile à la chapelle des Grecs

Messe musicale à la chapelle des Grecs ce dimanche matin.

Pour célébrer la Sainte Cécile, patronne de la musique et des musiciens, le saxophoniste Paul Mancini s’est produit au cœur de la chapelle, devant une assemblée fidèle et ravie. "Paul Mancini était là pour fêter en même temps la fête des musiciens (qui avait lieu la veille) et le Christ Roi de l'Univers. Il est intervenu musicalement dans cette célébration eucharistique."

La messe s'est ouverte au son du saxophone. Paul Mancini a interprété plusieurs titres au fil de la célébration, Adagio d'Albinoni, l'Ave Maria de Gounod, O mère de Miséricorde avant le traditionnel Dio vi salva Regina pour clôturer ce bel office, marquant la fin de l'année liturgique.

A la fin de la cérémonie, le musicien a offert à chaque paroissien son album "A Madunuccia", de 12 titres.

L'ordre de Saint Lazare de Jérusalem ainsi que Jacques Rasigni, président du cercle de mémoire de la musique municipale étaient présents pour cette messe.



En proposant ces moments musicaux, le curé entend ainsi faire vivre la paroisse. L’animation fait partie des projets qu'Ange-Marie Bastelica, souhaite porter.

Dimanche prochain, un nouveau rendez-vous musical est annoncé. Le 30 novembre, "on entre dans le temps de l'Avent, on se prépare à Noël. On va à nouveau recevoir l'orchestre Aria de Pierre Deiana avec deux groupes qui vont venir accompagner cette eucharistie. Ils feront l'animation au niveau des chants."