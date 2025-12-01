Ajaccio - Un orchestre va naître à l’école Santarelli

Une coopération exemplaire pour la réussite des enfants

Lancé à l’initiative du Conservatoire de Corse Henri Tomasi, en partenariat avec la Ville d’Ajaccio, l’Éducation nationale et la Collectivité de Corse, le dispositif incarne une dynamique collective au service de la réussite scolaire et de la cohésion sociale.

Il s’inscrit pleinement dans le label “100 % Éducation Artistique et Culturelle” attribué à la Ville par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, preuve d’une politique locale résolument tournée vers l’accès de tous les enfants à la culture.





La musique au cœur du parcours scolaire

Vingt-huit élèves se sont vu remettre leurs instruments – violon, alto, violoncelle, flûte traversière, clarinette, saxophone ou cor – dont ils jouiront pendant trois ans.

Encadrés par sept professeurs du Conservatoire, tous diplômés d’État, ils bénéficieront d’un apprentissage complet, alternant formation musicale et séances d’ensemble.

« Les cours se déroulent deux fois par semaine, mêlant à la fois travail individuel et pratique collective ; les enfants apprennent le solfège et la gestion technique de leur instrument », précise Laurent Labbé, professeur de cor et l’un des enseignants à l’origine du projet.





Un projet conçu pour impliquer pleinement les enseignants

Dès la conception du dispositif, les professeurs du Conservatoire avaient souhaité que les enseignants de l’Éducation nationale s’investissent activement dans le parcours musical de leurs élèves. Cette approche s’est traduite par un engagement concret : l’enseignante de la classe, Céline Echasson, a accepté d’apprendre la clarinette afin d’accompagner ses élèves tout au long du projet, illustrant ainsi l’esprit de coopération voulu dès le départ.





Une cérémonie rassemblant de nombreux partenaires

La remise des instruments s’est tenue en présence du directeur de l’établissement, Jean-Paul Acciari, des équipes du Conservatoire et de nombreux représentants institutionnels venus saluer cette belle initiative.

Parmi eux, Muriel Fagni, conseillère à l’Assemblée de Corse et présidente de la Commission de l’Éducation, de la Culture, de la Cohésion sociale et des Enjeux stratégiques, Simone Guerrini, adjointe à la Culture de la Ville d’Ajaccio, Rose-Marie Ottavy Sarrola, adjointe aux affaires scolaires, et Emmanuelle Casanova, conseillère municipale.

La directrice régionale du Conservatoire, Jennifer Gamet-Rossi, assistait également à la cérémonie, marquée par une émotion sincère : les enfants, très touchés au moment de recevoir leurs instruments, ont offert au public un instant plein de sensibilité, à l’image de la force fédératrice de ce projet.





Une ouverture vers le futur Conservatoire

Le dispositif sert aussi de passerelle vers le nouveau Conservatoire Henri Tomasi, dont les locaux ouvriront en janvier dans le quartier du Finosello, à proximité de l’école. Les élèves de Santarelli y poursuivront leur apprentissage.

Implanté dans une école du réseau d’éducation prioritaire (REP), le dispositif illustre la vocation du Conservatoire à rendre la musique accessible à tous et à en faire un levier d’émancipation culturelle et sociale.