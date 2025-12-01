Ajaccio - Un hommage discret au pape François signé Adrien Martinetti, à Baleone

CorseNetInfos
le Dimanche 23 Novembre 2025 à 16:43

Réalisée dans la nuit du mardi 18 novembre, une nouvelle œuvre d’Adrien Martinetti est apparue dans la zone commerciale de Baleone, à Ajaccio. Visible dès le jeudi matin, la peinture représente une silhouette papale de dos, la main levée dans un geste de salut. La peinture témoigne d’une scène ancrée dans le quotidien : un décor urbain humide après la pluie, et au premier plan, la figure religieuse qui semble saluer le passant.



Cet hommage intervient un an après la venue du pape François en Corse, un moment qui avait marqué l’île. « Beaucoup de Corses m’avaient demandé de rendre hommage au Pape depuis sa venue. C’est chose faite, dans la simplicité, là où on ne l’attendait pas, et dans l’humilité », explique l’artiste, fidèle à un style qui mêle précision du trait et sobriété.
L’œuvre s’inscrit dans la continuité du travail d’Adrien Martinetti, reconnu pour sa capacité à donner une présence presque physique à ses personnages. Le jeu des ombres, la finesse des lignes et l’équilibre des volumes créent un effet de relief saisissant, relevé par plusieurs internautes : « On a l’impression que les personnages sortent du mur », écrit l’une d’elles.
Depuis sa mise en ligne jeudi, les réactions se succèdent. « Grand artiste comme d’habitude », « superbe », « sublime »… Les messages saluent unanimement une réalisation sobre et forte, perçue comme un geste de mémoire envers une figure qui a marqué de nombreux Corses. D’autres commentaires soulignent la dimension humaine de l’artiste : « Quel hommage pour ce grand pape. Merci encore et à bientôt », écrit un ancien maître d’hôtel de Campo, s’adressant directement à Martinetti.
Par sa discrétion, son intégration dans le paysage urbain et la précision de son exécution, cette peinture s’impose comme l’une des interventions les plus parlantes de l’artiste ajaccien, capable de faire dialoguer l’art, l’espace public et la mémoire récente de l’île.




