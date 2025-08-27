Ajaccio : Un blessé dans un accident de la circulation cours Prince Impérial, la circulation perturbée

MP le Mercredi 27 Août 2025 à 17:52

Un accident de la circulation impliquant un seul véhicule a eu lieu ce mercredi aux alentours de 17 heures sur le cours Prince Impérial, à Ajaccio, à hauteur de l'hôtel Mercure, indique le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud. Trois personnes se trouvaient à bord du véhicule qui s'est retrouvé sur le toit. L'une d'elle, blessée, a dû être désincarcérée avant d'être transportée vers le centre hospitalier de la Miséricorde. 10 sapeurs-pompiers avec deux ambulances et un véhicule de secours routier ont été mobilisés sur place. La circulation a été très perturbée dans le secteur en début de soirée.



