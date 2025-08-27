CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Corte : Aiutu Studientinu alerte sur une précarité étudiante « inédite » 27/08/2025 Scola Corsa s’installe à Lucciana et poursuit son expansion en Corse 27/08/2025 Haute-Corse : Vagues dangereuses sur les plages de la côte orientale 27/08/2025 Le nouveau commandant de la base aérienne de Solenzara arrive du Pentagone 27/08/2025

Ajaccio : Un blessé dans un accident de la circulation cours Prince Impérial, la circulation perturbée


MP le Mercredi 27 Août 2025 à 17:52

Un accident de la circulation impliquant un seul véhicule a eu lieu ce mercredi aux alentours de 17 heures sur le cours Prince Impérial, à Ajaccio, à hauteur de l'hôtel Mercure, indique le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud. Trois personnes se trouvaient à bord du véhicule qui s'est retrouvé sur le toit. L'une d'elle, blessée, a dû être désincarcérée avant d'être transportée vers le centre hospitalier de la Miséricorde. 10 sapeurs-pompiers avec deux ambulances et un véhicule de secours routier ont été mobilisés sur place. La circulation a été très perturbée dans le secteur en début de soirée.



Ajaccio : Un blessé dans un accident de la circulation cours Prince Impérial, la circulation perturbée




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos