Ajaccio - Les incendiaires présumés d'entreprises de proches de Gilles Simeoni jugés mardi

AFP le Dimanche 5 Avril 2026 à 12:00

Deux hommes, dont l'un est associé par la police à une des bandes criminelles corses, sont jugés à partir de mardi à Ajaccio, accusés d'être les incendiaires d'entreprises de proches de Gilles Simeoni, ce qu'ils nient.