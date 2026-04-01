Championnat du monde des courses aventures : 91 équipes inscrites engagées dans l’édition Corse

Champions du monde, athlètes olympiques reconvertis, spécialistes de l’ultra-endurance et du trail participeront à l’Adventure Racing World Championship la plus relevé de l’histoire de cette épreuve mythique. Une épreuve qui se déroulera au départ de Corte du 27 septembre au 10 octobre prochains sur un parcours des plus sélectifs long de 500 kms pour 20 000 mètres de dénivelés positifs. Une course hors normes qui compte déjà la participation de 91 équipes qui devraient être une centaine dans quelques jours venues de trente nations différentes, sur les 100 attendues, pour affronter un programme comprenant du trek, du VTT, du kayak ainsi que packraft, soit huit jours d’efforts non-stop et en totale autonomie ! On notera que trois équipes insulaires sont engagées dans cette épreuve. Deux sélectionnées par la Ligue Corse de Triathlon qui a organisé un challenge en ce sens, ainsi qu’un team de l’Université de Corse.



Six équipes issues du top 10 mondial





Six équipes classées dans le top 10 mondial du circuit ont confirmé leur participation à savoir 400 Team Altore (France), n°1 ; Estonian ACE/La Sportiva (Estonie), n°2 ; Expenature.fr (Brésil), n°5 ; Songlines (Afrique du Sud), n°7 ; Bend Racing/4 Hour Fuel (Canada), n°8 ; Vidaraid (Espagne), n°9. La France sera très bien représentée dans cette épreuve avec les cinq meilleures équipes françaises du classement mondial. Et il sera intéressant de suivre avec attention les six athlètes français composant l’équipe 400 Team Altore, championne du monde 2024, avec Sébastien Raichon, ancien champion du 110 mètres haies, comme capitaine, Sandrine Béranger, Magali Mellon, Augustin Mouterde, Fleury Roux et Pierre Martinez.





Sébastien Raichon est l’aventurier des extrêmes par excellence. Le Vauclusien est l’un des athlètes d’ultra-endurance les plus impressionnants d’Europe . Il vient de marquer les esprits sur la légendaire Barkley Marathons aux Etats-Unis, dans les montagnes du Tenessee, après une brillante victoire en Angleterre il y a quelques semaines sur un ultra-trail de 400 kms ! Sébastien Raichon est également triple vainqueur du Tor des Glaciers. Il détient, aussi, le record de la traversée du GR 20 en autonomie !



Sandrine Béranger est une figure de l’ultra-trail avec un palmarès éloquent comme sa victoire sur la Diagonale des Fous, sur l’île de La Réunion, en 2005 ou encore sa belle deuxième place sur le Tor des Glaciers en 2025. L’Iséroise viendra en Corse pour gagner le titre avec son équipe !



Magali Mellon, Iséroise également, a brillé sur l’Ultra-Trail du Mont Blanc en 2025. Elle est également une spécialiste des sports extrêmes.



Augustin Mouterde (Rhône) est vice-champion du Monde d’aviron en deux sans barreur. Il s’est orienté vers les courses d’endurance et d’aventure et sera un atout pour son équipe.



Enfin les Savoyards Fleury Roux et Pierre Martinez font partie de cette nouvelle génération d'athlètes spécialistes des courses en montagne. Ils excellent également dans diverses disciplines comme le VTT, le trail ou le ski-alpinisme. Les deux athlètes ont réalisé une traversée de la France en ligne droite du Pic Coma Negra, point le plus haut au sud du pays, jusqu’à Bray-Dunes, sur la Mer du Nord en 11 jours avec plus de 1300 kms de course pour 23 000 dé dénivelés positifs. Une traversée réalisée à pied, à vélo et en canoë !

Il est certain que l’équipe 400 Team Altore viendra à Corte pour obtenir un deuxième sacre sur l’Adventure Racing World Championship !

Rendez-vous le 27 septembre prochain à Corte…

