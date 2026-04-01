Handball N2 - Corte-Ile-Rousse s’incline à La Crau (40-34)

Gymnase l’Estagnol de La Crau.

La Crau bat Corte – Ile-Rousse 40-34 (mi-temps : 21-21).

Arbitres : MPM. Beaufort et Benziadi.

La Crau

au (2), Bouvret (4 arrêts), Branca (8), Chabaud (3), Das Neves Rego (3), Deneuve (1), Faure (2), Laffont (3), Laure, Lovera (4 arrêts), Morzier, Ostenberg (6), Wenzel, Wora Mamadou (11).





Corte – Ile-Rousse

Alfieri, Ceccarini, Chamekh (3), Felix Nativel, Galibert (6), Gimenez (3), Mabarek (1), Niang (7), Pages (5), Pannequin-Poggioli (2), Rafini (2), Ribeiro (2 arrêts), Saura (5), Sroka (6 arrêts).





Après un tir manqué de Niang et un arrêt de Ribeiro, c’est Chamekh qui permet à Corte – Ile-Rousse d’ouvrir le score. Saura, Niang et Rafini donnent ensuite deux buts d’écart pour les Cortenais qui mènent 5-3. Et l’on sent alors que les insulaires ont un bon coup à jouer chez le leader d’autant qu’ils maintiennent la pression et se montrent efficaces devant le but et solidaires en défense. D’ailleurs les Craurois ont du mal à développer leur jeu face à une formation cortenaise bien en place, contrastant avec le match aller où dès l’entame le score semblait déjà scellé… se traduisant à l’issue du match par al plus lourde défaite jamais enregistrée par les hommes du président Orsatelli.

Même si les Varois reviennent dans le match, ils ne parviennent pas à prendre le dessus sur des adversaires conquérants et solides. La partie est des plus serrées. Deux arrêts de Sroka et des buts de Pägès et Pannequin-Poggioli permettent aux Cortenais de rester dans la roue des Varois qui peinent à prendre la mesure de cette partie. Tant et si bien que les deux équipes se retrouvent à égalité (21-21) à la pause.





De retour des vestiaires, les Cortenais poursuivent sur la même dynamique et des buts de Pagès, Galibert et Rafini leur permettent de mener 24-22 à la 34e minute de jeu ! Un nouvel arrêt de Sroka et un but de Saura maintiennent toujours les insulaires à un point devant leurs adversaires à la 41e : 27-28 puis 28-29 grâce à Gimenez une minute plus tard.

Mais dès la 50e minute de cette partie, les efforts déployés durant ce match seront payés cash par les Cortenais qui sont moins précis aux tirs et qui butent sur Lovera. Les Varois prennent alors la main sur le match et avec 6 tirs manqués, les Cortenais ne parviennent plus à contenir les joueurs de La Crau qui filent vers la victoire. Après avoir mené 36-34 ils vont finalement s’imposer 40-34 !

C’est bien dommage car les Cortenais étaient en mesure de réussir un très gros coup lors de ce déplacement. Fort heureusement, leurs adversaires directs dans la course au maintien se sont également inclinés à savoir Villeneuve-Loubet, Gap et Frontignan.

La prochaine journée aura le 18 avril à 15 heures à Corte face à la formation de La Valette, d’ores et déjà sauvée dans ce championnat et qui ne peut prétendre non plus à un podium.

