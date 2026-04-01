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RT10 : deux infractions majeures relevées par la brigade motorisée d’Aléria


La rédaction le Samedi 4 Avril 2026 à 20:37

Vitesse excessive en agglomération et conduite sous alcool : les militaires de la brigade motorisée d’Aléria ont relevé deux infractions graves sur la RT10, à San-Nicolao et Linguizzetta.



RT10 : deux infractions majeures relevées par la brigade motorisée d’Aléria
Deux comportements à risque ont récemment été constatés par les gendarmes sur la RT10, axe particulièrement fréquenté de la plaine orientale.
À San-Nicolao, un jeune conducteur titulaire d’un permis probatoire a été contrôlé en agglomération à une vitesse retenue de 112 km/h, pour une limitation fixée à 50 km/h. Un dépassement important dans une zone où la présence de riverains et d’autres usagers rend les conséquences potentiellement graves.
À Linguizzetta, les militaires ont intercepté le conducteur d’un véhicule sportif pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, une infraction délictuelle. L’alcool demeure l’un des principaux facteurs d’altération des capacités de conduite.
À travers ces interventions, les forces de l’ordre rappellent que le respect du Code de la route reste essentiel pour garantir la sécurité de tous. Vitesse et alcool figurent parmi les premières causes d’accidents graves sur les routes.

 





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