Incendies criminels à Corte et Ajaccio : deux personnes mises en examen

Ce dimanche 9 juillet deux personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire dans l'enquête sur des incendies criminels ayant visé les restaurants cortenais Le Bama et Le 24 et la concession Mercedes à Ajaccio en décembre dernier. Une troisième personne interpellée vendredi à Ajaccio, en même temps que les deux mis en cause, a été relâchée samedi soir, sans qu'aucune charge n'ait été retenue à son encontre, a précisé le parquet.



Les deux restaurants, dont l'un cogéré par un fils du président du Conseil exécutif de Corse, avaient été incendiés à Corte dans la nuit du 4 au 5 décembre 2022. La concession automobile, où huit véhicules avaient été incendiés, dans la périphérie d'Ajaccio, appartenait à Jean-André Miniconi, qui avait conduit une liste soutenue par Gilles Simeoni aux municipales de 2020 à Ajaccio.



Une voiture brûlée ayant un lien avec ces incendies criminels avait été découverte quelques jours plus tard. C'est l'exploitation de la vidéosurveillance qui avait permis aux enquêteurs de joindre l'enquête sur les deux restaurants et celle de la concession automobile.