Coti Chjavari : une collecte de fonds pour restaurer la tour génoise de Capu Neru

Elle fait partie de ces silhouettes familières qui ponctuent les côtes corses. À Coti-Chjavari, la tour génoise de Capu Neru domine la mer depuis 1598, précieux témoin du système défensif mis en place par la République de Gênes pour protéger l’île des incursions maritimes.Restée intacte au fil des siècles, elle n’a jamais été restaurée. Un état d’authenticité rare, mais qui la rend aujourd’hui particulièrement vulnérable. « Sa conservation est désormais gravement menacée », alerte la Fondation du patrimoine. Fissures, perte de pierres, affaiblissement du linteau… l’édifice souffre de « désordres structurels importants » et se dégrade sous l’effet des vents et des intempéries, au point de voir « sa stabilité » mise en péril.Pour tenter d’enrayer cette dégradation, une collecte de dons vient d’être lancée par la Fondation du patrimoine, en partenariat avec la Collectivité de Corse, maître d’ouvrage du projet de restauration. Ce dernier « prévoit notamment la consolidation de la coupole et des ouvertures, le rejointoiement des maçonneries, l’imperméabilisation des parties hautes, ainsi que la reprise des éléments structurels fragilisés », précise la Fondation du Patrimoine. « Une plateforme d’accès et un parafoudre viendront compléter l’intervention », ajoute l'organisme en soulignant que cette restauration permettre à terme « non seulement de préserver ce repère historique, mais aussi de renforcer l’attractivité du site grâce à son intégration dans des parcours de découverte et des actions de valorisation culturelle ».Il faut dire qu’installée sur un cap dominant les golfes d’Ajaccio et de Valinco, la tour de Capu Neru bénéficie d’un emplacement stratégique au cœur d’un paysage naturel remarquable, et s’inscrit dans « un ensemble patrimonial et paysager emblématique du littoral corse ».Reste désormais à transformer l'essai. « La réussite de ce projet repose sur la mobilisation de tous », insiste la Fondation du patrimoine, qui appelle particuliers et entreprises à contribuer à la sauvegarde de ce symbole du littoral corse.