Ajaccio - Le Secours Catholique fête 80 ans d’engagement dans une ambiance fraternelle

(Photos Paule Santoni)
Sous un soleil éclatant et dans une ambiance festive portée par des musiciens qui ont attiré les regards des passants, près d’une centaine de personnes se sont réunies ce samedi, place Foch à Ajaccio, pour célébrer les 80 ans du Secours Catholique. Une grande tablée ouverte à tous, imaginée pour recréer du lien social et rappeler l’engagement historique de l’association auprès des plus démunis.
Une grande tablée pour rassembler « sans étiquette »
Autour des tables dressées sous le chapiteau, bénévoles, personnes accueillies, partenaires institutionnels et associatifs ont partagé un repas dans une atmosphère conviviale. Un moment simple, mais porteur de sens pour les équipes locales du Secours Catholique.
« Aujourd’hui, ça nous tenait à cœur car c’est les 80 ans de l’association. Depuis 1946, il y a des actions au profit des plus pauvres et pour lutter contre toutes les formes d’exclusion », explique Lucille, salariée du Secours Catholique pour la Corse-du-Sud, longtemps bénévole avant de rejoindre l’association.
Dans toute la France, des événements sont organisés entre mi-mai et mi-juin afin de mettre en lumière les actions menées par l’association depuis huit décennies. En Corse aussi, l’objectif est clair : faire de cette célébration un temps de rencontre et de fraternité.
« Le thème choisi, ce sont les Grandes Tablées. Le but, c’est de réunir, de partager des moments autour d’un verre ou d’une assiette pour recréer du lien social et faire en sorte que les gens se rencontrent », poursuit-elle. « Aujourd’hui, il y a des bénévoles, mais aussi des personnes accueillies dans nos activités, des partenaires institutionnels ou associatifs. L’idée, c’est de réunir tout le monde, sans étiquette. »
« Susciter la solidarité et la fraternité »
Présent pour l’événement, le cardinal François Bustillo a tenu à saluer l’engagement des bénévoles et des équipes du Secours Catholique, qu’il considère comme un acteur essentiel de la solidarité au sein de l’Église. « Le Secours Catholique, ce sont les mains qui aident les plus démunis dans l’Église catholique », souligne-t-il. « Le terme “secours” dit tout : on va au secours, on soutient les personnes vulnérables. »
Pour l'évêque de Corse, cette journée anniversaire dépasse largement le cadre d’une simple célébration. « Le but, c’est de susciter la solidarité, la fraternité. Que les personnes qui ne sont peut-être pas catholiques mais profondément humaines sachent qu’il y a une instance dans l’Église capable d’être aux côtés des plus pauvres. »
Le cardinal Bustillo espère également que cette visibilité pourra encourager de nouveaux engagements. « Il y a des gens qui peuvent se dire : “Pourquoi pas moi ? Je pourrais aider.” » Avant d’ajouter : « Quatre-vingts ans, c’est un bel anniversaire. Il faut être là. C’est ma manière de leur dire : continuez votre mission, elle est importante pour la société et pour l’Église. »
Présent pour l’événement, le cardinal François Bustillo a tenu à saluer l’engagement des bénévoles et des équipes du Secours Catholique, qu’il considère comme un acteur essentiel de la solidarité au sein de l’Église. « Le Secours Catholique, ce sont les mains qui aident les plus démunis dans l’Église catholique », souligne-t-il. « Le terme “secours” dit tout : on va au secours, on soutient les personnes vulnérables. »
Pour l'évêque de Corse, cette journée anniversaire dépasse largement le cadre d’une simple célébration. « Le but, c’est de susciter la solidarité, la fraternité. Que les personnes qui ne sont peut-être pas catholiques mais profondément humaines sachent qu’il y a une instance dans l’Église capable d’être aux côtés des plus pauvres. »
Le cardinal Bustillo espère également que cette visibilité pourra encourager de nouveaux engagements. « Il y a des gens qui peuvent se dire : “Pourquoi pas moi ? Je pourrais aider.” » Avant d’ajouter : « Quatre-vingts ans, c’est un bel anniversaire. Il faut être là. C’est ma manière de leur dire : continuez votre mission, elle est importante pour la société et pour l’Église. »
Une mobilisation collective
Derrière cette journée festive, plusieurs semaines de préparation ont été nécessaires. Les équipes du Secours Catholique ont multiplié les démarches auprès des commerçants et partenaires locaux pour organiser l’événement.
« Ça a demandé une grosse organisation avec nos responsables », confie une bénévole. « Il a fallu aller démarcher les restaurateurs, les grandes surfaces, les boulangeries… Tous ceux qui peuvent nous aider. Certains nous soutiennent d’ailleurs toute l’année en donnant les viennoiseries ou les invendus du soir. »
Une solidarité discrète mais essentielle, qui permet à l’association de poursuivre ses actions quotidiennes auprès des personnes en difficulté. Le temps d’un après-midi, la place Foch s’est transformée en espace de rencontre et de partage. Une manière, pour le Secours Catholique, de rappeler qu’au-delà de l’aide matérielle, la lutte contre l’exclusion passe aussi par la création de liens humains.
Derrière cette journée festive, plusieurs semaines de préparation ont été nécessaires. Les équipes du Secours Catholique ont multiplié les démarches auprès des commerçants et partenaires locaux pour organiser l’événement.
« Ça a demandé une grosse organisation avec nos responsables », confie une bénévole. « Il a fallu aller démarcher les restaurateurs, les grandes surfaces, les boulangeries… Tous ceux qui peuvent nous aider. Certains nous soutiennent d’ailleurs toute l’année en donnant les viennoiseries ou les invendus du soir. »
Une solidarité discrète mais essentielle, qui permet à l’association de poursuivre ses actions quotidiennes auprès des personnes en difficulté. Le temps d’un après-midi, la place Foch s’est transformée en espace de rencontre et de partage. Une manière, pour le Secours Catholique, de rappeler qu’au-delà de l’aide matérielle, la lutte contre l’exclusion passe aussi par la création de liens humains.