Ajaccio - Le Secours Catholique fête 80 ans d’engagement dans une ambiance fraternelle

(Photos Paule Santoni)

Sous un soleil éclatant et dans une ambiance festive portée par des musiciens qui ont attiré les regards des passants, près d’une centaine de personnes se sont réunies ce samedi, place Foch à Ajaccio, pour célébrer les 80 ans du Secours Catholique. Une grande tablée ouverte à tous, imaginée pour recréer du lien social et rappeler l’engagement historique de l’association auprès des plus démunis.Autour des tables dressées sous le chapiteau, bénévoles, personnes accueillies, partenaires institutionnels et associatifs ont partagé un repas dans une atmosphère conviviale. Un moment simple, mais porteur de sens pour les équipes locales du Secours Catholique.« Aujourd’hui, ça nous tenait à cœur car c’est les 80 ans de l’association. Depuis 1946, il y a des actions au profit des plus pauvres et pour lutter contre toutes les formes d’exclusion », explique Lucille, salariée du Secours Catholique pour la Corse-du-Sud, longtemps bénévole avant de rejoindre l’association.Dans toute la France, des événements sont organisés entre mi-mai et mi-juin afin de mettre en lumière les actions menées par l’association depuis huit décennies. En Corse aussi, l’objectif est clair : faire de cette célébration un temps de rencontre et de fraternité.« Le thème choisi, ce sont les Grandes Tablées. Le but, c’est de réunir, de partager des moments autour d’un verre ou d’une assiette pour recréer du lien social et faire en sorte que les gens se rencontrent », poursuit-elle. « Aujourd’hui, il y a des bénévoles, mais aussi des personnes accueillies dans nos activités, des partenaires institutionnels ou associatifs. L’idée, c’est de réunir tout le monde, sans étiquette. »