Ajaccio : L'initiative citoyenne de Corsica Clean Nature pour la propreté de la plage du Ricanto

L’histoire commence sur Facebook, sur la page “Tours génoises” gérée par Sylvia Michel. Sa page prenant de l’ampleur au fil du temps, avec plus de 1 000 abonnés une initiative citoyenne est prise pour le début du mois de septembre.

En partenariat avec le Conseil Citoyen des Jardins de l’Empereur, l’opération est lancée. Hichame Karaa, le président du CCJE qui a exprimé sa volonté d’agirau niveau de la sécurité notamment. “Comment peut-on accepter que des enfants, même des adultes, puissent se coucher sur du sable rempli de détritus ou d’objets tranchants comme du verre ou du métal rouillé ?”.



Mais malgré les critiques à laquelle elle a été souvent opposée du genre “on paie des impôts pour ne pas avoir à le faire”, l’initiative à pris corps et intéressé des personnes résidant même loin d’Ajaccio.

Dagan, un jeune homme travaillant dans l'hôtellerie à Porto-Vecchio, n’a pas hésité à poser un congé afin d’y participer. “J’e n'ai dormi que 2 heures et je me suis levé à 5 heures ce matin. Et puis bon, je ne suis pas à quelques kilomètres près.”



De 9 heures jusqu’à midi, plus de 80 personnes ont ainsi nettoyé la plage du Ricanto. Et le résultat a incité Sylvie a poussé l’ambition encore plus loin : “Je ne m’attendais pas à voir autant monde surtout par ces fortes chaleurs. Je m'étais dit, que si il y a une vraie mobilisation, je créerais officiellement Corsica Clean Nature. Maintenant je dois véritablement passer à la préfecture pou le faire. Et ainsi, nous pourrons créer différentes antennes à travers toute la Corse afin de continuer l’initiative citoyenne. Nous pensons d’ailleurs organiser un ramassage une fois par mois pour commencer. D’autres partenariats sont envisagés entre le Conseil Citoyen des Jardins de l’Empereur, la mairie d’Ajaccio, qui nous a fourni les sacs de ramassage, la CAPA et d’autres associations qui le souhaitent, afin de perpétuer davantage notre initiative.”