Ajaccio : L’avenue Beverini-Vico de nouveau ouverte à la circulation

Ce lundi 2 septembre, le maire d’Ajaccio Laurent Marcangeli accompagné des services de la DGST et des entreprises associées au projet se sont rendus sur le site de l’avenue Beverini-Vico à l’occasion de la réception du chantier.

Réalisée pour un montant de 2 845 000 euros HT, cette opération de voirie d’envergure s’est étendue sur un linéaire de 4 500 m2 et une longueur d’avenue de 300 mètres. Une trentaine de commerçants animent ce quartier qui pourra désormais bénéficier d’une nouvelle attractivité et profiter pleinement de son axe névralgique, d’entrée de ville.



Après un état des lieux réalisé en mars 2017 par les cabinets Blasini et Moretti, le diagnostic des réseaux et de la voirie a révélé le besoin d’agir rapidement sur un quartier qui nécessitait de repenser la mobilité autour des lieux de vie et de réaménager l’ensemble des réseaux (pluvial, eaux usées, arrosage, fourreaux, réseaux de télécommunication et éclairage public).



Une nouvelle identité

Les nouvelles plantations (Lilas des indes, Arbousiers, Micocouliers, 4 en terre et en 11 jardinières), le mobilier urbain, le choix des candélabres à Led donnent une nouvelle identité à ce quartier, le rendant ainsi plus accueillant et ouvert. Cette ouverture est visible également grâce aux nouvelles voies de circulation piétonne et ses trottoirs mis à niveau. Ils offrent un accès sécurisé et adapté aux personnes à mobilité réduite. Pour améliorer la qualité et la sécurité de l’espace public, de nouvelles places de stationnement longitudinales dans le sens descendant de l’avenue rationnalisent cet ensemble.





Une nouvelle mobilité

Ces travaux ont été aussi l’occasion d’élaborer un nouveau plan de circulation pour les véhicules, qui concerne aussi bien l’avenue que ses rues adjacentes. Des nouveaux sens de circulation mis en place depuis le 30 août permettent de fluidifier l’ensemble : maintient d’une circulation à double sens pour l’avenue Beverini-Vico, sur le boulevard Maglioli mise en place d’une circulation sens initial qui part de l'avenue Colonel Colonna d'Ornano vers l'avenue Beverini-Vico. Depuis le chemin de la Pietrina, la circulation se fera également dans le sens initial depuis le cours Napoléon vers l’avenue Napoléon III. Les avenues Napoléon III et de la Grande Armée, conservent leur circulation à double sens.