Ajaccio : J-2 pour le grand Bal du Trottel

Alba Marcelli le Lundi 25 Août 2025 à 13:45

L’été et la fête n’ont pas dit leur dernier mot. Le Bal du Trottel, devenu un événement incontournable de la cité impériale et de ce quartier de la ville, revient ce mercredi 27 août pour sa troisième édition.