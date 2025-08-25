Ajaccio : J-2 pour le grand Bal du Trottel

CorseNetInfos
Alba Marcelli le Lundi 25 Août 2025 à 13:45

L’été et la fête n’ont pas dit leur dernier mot. Le Bal du Trottel, devenu un événement incontournable de la cité impériale et de ce quartier de la ville, revient ce mercredi 27 août pour sa troisième édition.



En trois ans, le Bal du Trottel est devenu un événement incontournable (Crédit photo : Grain2café)
Depuis son lancement en 2023, le succès ne faiblit pas. Soutenu par la mairie et organisé par Mika Andreani, le Grand Bal du Trottel attend cette année encore plus de 1 500 personnes. Et à deux jours de l’événement, le retrait des bracelets au restaurant Grain2Café s’accélère ce lundi.
 
Dans deux jours, la place du Trottel va se transformer en un grand dancefloor à ciel ouvert.  Après Moca Music Live, Panta et Manu Sax, c’est Anima qui prendra les rênes de la soirée cette année, rejoint par la Miche et toujours Manu Sax, fidèle au rendez-vous. 
 
Un événement où toutes les générations se retrouvent 
 
Le concept du Bal du Trottel est né « d’une idée entre amis, autour d’un comptoir, avec l’envie de créer une soirée populaire et festive », raconte l’organisateur. « C’est l’idée d’un bal où toutes les générations se retrouvent » et l’événement attire aujourd’hui même au-delà d’Ajaccio. 
Se retrouver, partager un moment de convivialité, danser, écouter de la musique live, au bord de l’eau et au cœur d’Ajaccio, tel est l’esprit du Bal du Trottel. 
 
Si vous n’avez pas encore réservé votre soirée, c’est la dernière ligne droite. Vous pouvez acheter vos places en ligne venir retirer vos bracelets au restaurant Grain2Café (avant le 27 août). 
 
Mercredi soir, trois entrées seront mises en place. Ouverture des portes à 18h30 jusqu’à 2 heures. 
 
 
Savoir + : 
Bal du Trottel, mercredi 27 août à partir de 18h30
Entrée payante : 10 euros. Restauration sur place. 
Infos et tables : 06 29 73 35 93
 




