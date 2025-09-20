Ajaccio : "I Spazii Josette Longchent" inaugurés dans le quartier Bodiccione

C'est un moment émouvant pour les habitants du quartier Bodiccione. Ce mercredi, les espaces d’animations collectives sont devenus officiellement "I Spazii Josette Longchent", du nom d’une figure du quartier à qui le maire et président de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) a tenu à rendu hommage.
« Nous sommes très contents de donner votre nom à votre espace », a souri le maire à cette habitante historique. « Ce qui fait la vie de quartier, c’est vous, d’abord. Ce sont surtout des hommes et des femmes qui pendant des années ont donné de leur temps, un temps précieux, qui est la colonne vertébrale de ce quartier. »
Pour Stéphane Sbraggia, l’action menée par Josette Longchent, 92 ans, est en effet un modèle qui doit inspirer. Il y a quarante ans, cette habitante a créé, avec Jean-Claude Carcopino, l'« Association Familiale et de Loisirs de Bodiccione » et a occupé depuis les locaux qui portent aujourd’hui son nom où elle a proposé de nombreuses activités aux générations d'enfants du quartier qu'elle a vu se succéder. « Recevoir cet honneur, voir un espace porter mon nom, c’est quelque d’immense pour moi mais au fond, ce n’est pas seulement mon nom, c’est le reflet de toutes ces années de solidarité, d’entraide et d’amitié construit ensemble. Cet espace, c’est notre maison commune », a glissé Josette Longchent non sans émotion au côté du maire et de Jean-Claude Carcopino.
« La mémoire des quartiers, c’est la mémoire d’une ville », a pour sa part souligné le maire et président de la CAPA lors de cette inauguration qui s'est déroulée en présence des habitants du quartier, d'élus municipaux, du député Paul-André Colombani, de représentants du Préfet de Corse, et des mémoires vives du quartier.
"I Spazii Josette Longchent", deux lieux de proximité au coeur de Bodiccione
La ville disposait déjà d’un équipement consacré à l’animation socioculturelle dans le quartier de Bodiccione. Avec l’ouverture de ce nouvel espace citoyen, qui sera géré par la CAPA, le quartier va disposer de deux lieux de proximité. Pour répondre à la forte demande des associations et aux contraintes budgétaires, une mutualisation des locaux a été mise en place, pilotée par la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers et la Mission Citoyenneté, en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels et associatifs. "I Spazii Josette Longchent" ont été pensés comme un véritable tiers-lieu avec pour vocation de renforcer la présence publique dans le quotidien des habitants.
Grâce aux efforts conjoints de la Ville et de la CAPA, le quartier va en effet bénéficier d’une complémentarité des services. La CAPA va concentrer son action sur l’accès aux droits et l’accompagnement administratif, dans un espace dédié. Ce dernier est conçu comme un lieu de proximité, ouvert à tous, qui lutte contre le non-recours aux droits en rapprochant les services des habitants, favorise l’accès aux droits sociaux – santé, logement, emploi, prestations sociales, droits des femmes, citoyenneté – et renforce la médiation sociale grâce à la présence de deux agents mobilisés par la Direction de la Cohésion Sociale. Il se veut à la fois espace d’accueil et d’information, point d’orientation vers les partenaires compétents, lieu de dialogue entre habitants, institutions et associations, mais aussi centre d’accompagnement numérique pour aider chacun dans ses démarches en ligne. Autour de ce noyau central s’organisera une programmation partenariale riche. Des permanences et ateliers réguliers seront proposés par le CIAS pour le soutien social et la médiation de proximité, la Croix-Rouge pour la prévention santé, le CIJE et CitéLab pour la création d’activité, le Centre de Santé Sexuelle et le CIDFF pour l’accompagnement des femmes et la santé, ainsi que les acteurs de l’emploi tels que la Mission Locale, l’AFPA et la cellule emploi.
La vie de quartier va pour sa part continuer à être animée par la ville. Sous la coordination de Madeleine Lovichi pour la Mission Citoyenneté et de Marylou Sabaïni pour la Référente Animation de la Vie Sociale Nord Rocade, les services municipaux continueront à proposer des actions nombreuses et variées. À l'exemple de l'accompagnement scolaire les lundis, mercredis et vendredis impliquant jusqu’à trente-sept enfants ou des activités manuelles et socioéducatives le mercredi matin en période scolaire et durant les vacances, offrant aux enfants de 7 à 14 ans un espace d’expression et de créativité. Le lien social s’exprime aussi à travers les permanences du mardi matin avec la FALEP, les fêtes de Noël et d’Halloween ou encore les sorties parents-enfants organisées pendant les vacances. A ces actions s’ajoutent des activités extérieures, notamment sportives et culturelles, ainsi que des projets spécifiques tels que les Brigades Vertes, impliquant douze jeunes du quartier et la Bourse au permis.
En somme, ces espaces ont été pensés avec et pour les habitants avec une double vocation : rapprocher les habitants de leurs droits, renforcer la solidarité tout en accompagnant les plus fragiles et animer la vie de quartier.
Deux projets culturels majeurs sont également en cours : un livre mémoire retraçant l’histoire de l’ Association Familiale et de Loisirs de Bodiccione de 1986 à 2025, dont la sortie est prévue en juin 2025 avec une exposition photos et la création d’une bande dessinée sur l’environnement et la laïcité réalisée avec les jeunes du quartier.
Etre au plus près des habitants pour répondre à leurs besoins
Pour rappel, Bodiccione est un quartier prioritaire de la ville. Depuis plusieurs années, la commune oeuvre pour redynamiser le quartier, à travers le Contrat de Ville et le dispositif Cité Educative.
Le maire a d'ailleurs la double vocation de ce tiers-lieu et a expliqué en quoi l’implantation de services de proximité était essentielle : « Il est important d’avoir ce suivi, d’avoir cette relation de proximité pour mieux comprendre et pour être en mesure de mieux répondre aux besoins et aux attentes des populations des quartiers qui ne doivent pas être isolés des autres quartiers de la ville. Ça a été le cas de ce quartier, c’est peut-être encore le ressenti pour des questions de mobilité, d’accessibilité, d'entretien aussi sur lesquelles il faut apporter des réponses peut-être plus régulières, en tout cas, lever ce sentiment que certains pourraient avoir encore d’être un quartier à part, un quartier oublié, ce n’est pas le cas. »
