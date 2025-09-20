Ajaccio : "I Spazii Josette Longchent" inaugurés dans le quartier Bodiccione

La ville disposait déjà d’un équipement consacré à l’animation socioculturelle dans le quartier de Bodiccione . Avec l’ouverture de ce nouvel espace citoyen, qui sera géré par la CAPA, le quartier va disposer de deux lieux de proximité. Pour répondre à la forte demande des associations et aux contraintes budgétaires, une mutualisation des locaux a été mise en place, pilotée par la Direction Jeunesse et Vie des Quartiers et la Mission Citoyenneté, en partenariat avec plusieurs acteurs institutionnels et associatifs. "I Spazii Josette Longchent" ont été pensés comme un véritable tiers-lieu avec pour vocation de renforcer la présence publique dans le quotidien des habitants.



Grâce aux efforts conjoints de la Ville et de la CAPA, le quartier va en effet bénéficier d’une complémentarité des services. La CAPA va concentrer son action sur l’accès aux droits et l’accompagnement administratif, dans un espace dédié. Ce dernier est conçu comme un lieu de proximité, ouvert à tous, qui lutte contre le non-recours aux droits en rapprochant les services des habitants, favorise l’accès aux droits sociaux – santé, logement, emploi, prestations sociales, droits des femmes, citoyenneté – et renforce la médiation sociale grâce à la présence de deux agents mobilisés par la Direction de la Cohésion Sociale. Il se veut à la fois espace d’accueil et d’information, point d’orientation vers les partenaires compétents, lieu de dialogue entre habitants, institutions et associations, mais aussi centre d’accompagnement numérique pour aider chacun dans ses démarches en ligne. Autour de ce noyau central s’organisera une programmation partenariale riche. Des permanences et ateliers réguliers seront proposés par le CIAS pour le soutien social et la médiation de proximité, la Croix-Rouge pour la prévention santé, le CIJE et CitéLab pour la création d’activité, le Centre de Santé Sexuelle et le CIDFF pour l’accompagnement des femmes et la santé, ainsi que les acteurs de l’emploi tels que la Mission Locale, l’AFPA et la cellule emploi.



La vie de quartier va pour sa part continuer à être animée par la ville. Sous la coordination de Madeleine Lovichi pour la Mission Citoyenneté et de Marylou Sabaïni pour la Référente Animation de la Vie Sociale Nord Rocade, les services municipaux continueront à proposer des actions nombreuses et variées. À l'exemple de l'accompagnement scolaire les lundis, mercredis et vendredis impliquant jusqu’à trente-sept enfants ou des activités manuelles et socioéducatives le mercredi matin en période scolaire et durant les vacances, offrant aux enfants de 7 à 14 ans un espace d’expression et de créativité. Le lien social s’exprime aussi à travers les permanences du mardi matin avec la FALEP, les fêtes de Noël et d’Halloween ou encore les sorties parents-enfants organisées pendant les vacances. A ces actions s’ajoutent des activités extérieures, notamment sportives et culturelles, ainsi que des projets spécifiques tels que les Brigades Vertes, impliquant douze jeunes du quartier et la Bourse au permis.



En somme, ces espaces ont été pensés avec et pour les habitants avec une double vocation : rapprocher les habitants de leurs droits, renforcer la solidarité tout en accompagnant les plus fragiles et animer la vie de quartier.



Deux projets culturels majeurs sont également en cours : un livre mémoire retraçant l’histoire de l’ Association Familiale et de Loisirs de Bodiccione de 1986 à 2025, dont la sortie est prévue en juin 2025 avec une exposition photos et la création d’une bande dessinée sur l’environnement et la laïcité réalisée avec les jeunes du quartier.