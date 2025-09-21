Ajaccio : Françoise Perbet Savelli et Jean-Pierre Savelli exposent à la Galerie Archipel à la Citadelle jusqu'à la fin du mois

Après l'espace Diamant, Françoise et Jean-Pierre Savelli investissent les murs de la Galerie Archipel, au cœur de la citadelle d'Ajaccio. Jusqu'à la fin du mois, ce couple d'artistes qui crééent depuis leur atelier installé dans leur village d'Arro depuis 20 ans, présente une nouvelle exposition au travers de laquelle l'un et l'autre ont voulu se réinventer.



Françoise, qui travaille habituellement la peinture, la gravure et le dessin, présente ainsi pour la première fois toute une série de photographies. Bien que plutôt que photographe, elle préfère dire qu'elle "fait des images". Ses tirages numériques présentent un vrai travail photographique, l'oeil de l'artiste-photographe qui va s'intéresser à un détail et l'immortaliser, comme une lumière sur une vague, des mots gravés sur des figuiers de barbarie (cette série est surprenante)...Derrière son objectif, Françoise observe et créé, que ce soit dans son village d'Arro, à Ajaccio, ou encore à Paris et Rome. L'artiste a travaillé autour des traces et des lumières, des jeux d'ombres. Un reflet, la mer, l'eau, la pierre, les moments suspendus offerts par la nature. L'artiste a su zoomer sur des détails que l'on ne prend plus le temps de contempler et qui prennent vie dans ces clichés sans retouche, qu'elle a choisi de travailler autant en couleurs qu'en noir et blanc.



Et à leurs côtés, des peintures aux couleurs vives de Jean-Pierre ont été installés presque comme une évidence. Neuf tableaux nés d'une gestuelle spontanée et d'une nouvelle technique. De l'abstraction lyrique. « Je n’ai pas voulu présenter ce que je faisais avant. J’ai voulu faire totalement autre chose », dévoile-t-il, indiquant avoir travaillé une nouvelle technique, la tempera à l'œuf grâce à des pigments qui lui ont été donnés. Une peinture qui a la particularité de durer dans le temps. L'artiste a mélangé pigments et jaune d'oeuf et s'est laissé à la création, à plus de gestuel dans ces tableaux, le tout au son du jazz.







Vous pouvez découvrir cette exposition à la Galerie Archipel jusqu'au 29 septembre, tous les jours de 11h à 19h.

