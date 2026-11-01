Ajaccio - Deux journées pour sensibiliser à la protection de l'escargot de Corse

Sensibiliser le grand public à la préservation de l’escargot de Corse : c’est l’objectif de la journée de l’Helix qui se tient les 4 et 5 novembre à Ajaccio et Bastelicaccia. Organisée par le CPIE d’Ajaccio, elle se décline en deux événements : une animation familiale à la médiathèque de Bastelicaccia et une conférence dans le hall de l’aéroport d’Ajaccio. « On va projeter un film à la médiathèque et il sera suivi d’un jeu de société collaboratif », explique Christine Natali du CPIE. « À l’aéroport, il y aura une conférence sur la cohabitation avec cette espèce. Notre premier métier, c’est l’éducation. Dès qu'on est impliqué dans la conservation d’un espace ou d'une espèce, on pense à le partager avec les publics, et on a pris le parti cette fois de faire témoigner les gestionnaires des sites sur cet escargot corse. »
À travers cette journée, le CPIE et le Conservatoire du littoral, son partenaire, entendent mieux faire connaître l’Helix ceratina, cette espèce endémique de Corse, aujourd’hui présente seulement près de l’aéroport d’Ajaccio. « Il est présent sur deux hectares, dans une zone vers la plage du Ricantu, de part et d’autre de l’aéroport », indique Sophie Raspail, chargée de mission au Conservatoire du littoral. « On estime qu’il y avait des individus de cette espèce un peu partout sur l’île à des époques anciennes, puisqu'on a retrouvé des individus dans des falaises calcaires, mais ça fait quelques centaines d’années qu’on sait qu’il n’est présent qu’au Ricantu. Il y a d’ailleurs trois populations d’escargots génétiquement différentes. »
Pour les professionnels, l’enjeu est ainsi d’alerter sur la préservation de cette espèce, alors qu’il ne reste plus « qu’entre 6 000 et 10 000 individus » selon Christine Natali. « C'est l’un des mollusques les plus menacés d’extinction en Europe », précise-t-elle. « Est-ce que c’est une extinction “naturelle” ou une extinction par l’érosion de son environnement ? », s’interroge quant à elle Sophie Raspail. « Avant qu’on crée l’aéroport, la Gravona se jetait plutôt à l’ouest, donc la présence humaine a sûrement eu un impact. Mais c’est aussi une espèce qu’on connaît assez mal. Pendant tout le XXe siècle, on pensait qu'elle avait disparu et elle n’a été redécouverte qu’à la fin des années 1990. Il y a encore beaucoup de recherches à faire pour connaître ses petites habitudes, comprendre les populations, les maladies qui peuvent se développer… On fait des analyses, on croise les résultats. »
Au-delà de cette journée de l’Helix, le Conservatoire du littoral mène plusieurs actions de protection à l’année. « Le conservatoire est propriétaire des parcelles. Après les intempéries de 2023, on a reconstruit des petites clôtures pour éviter que les gens pénètrent à l'intérieur des enclos et dérangent les escargots, et on en a profité pour réduire la largeur des accès pour que les individus puissent passer d'un enclos à l'autre facilement. Après, on a les gardes du littoral qui entretiennent l’espace et rappellent aux gens qu’ils ont interdiction de mettre leurs chiens dans les enclos, par exemple », détaille Sophie Raspail. « L’objectif de l’événement est aussi de continuer la sensibilisation pour que les habitants prennent conscience de l’enjeu sur le site. On leur explique notamment que si on n’éclaire pas la promenade la nuit, c’est parce que les escargots sont lucifuges, ils craignent la lumière. »
Savoir + :
La journée de l'Helix
Mercredi 4 novembre de 10h à 12h : animation familiale à la médiathèque de Bastelicaccia, projection d’un film et jeu de société collaboratif « Aio lumacchi ! »
Jeudi 5 novembre 2026 à 18h : conférence « Cohabiter avec une espèce en danger critique d'extinction » dans le hall de l'aéroport (parking offert au public)
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