Ajaccio : Dans les coulisses d’un exercice d’évacuation de ressortissants à bord de la frégate "Forbin"

Pour cet exercice, la frégate avait pour mission d'évacuer 40 ressortissants. Une quarantaine d'élèves des collèges Laetitia et Stilettu et les élèves de première année de BTS Maintenance des Systèmes énergétiques et fluidiques au LP Jules Antonini, a joué le rôle des ressortissants, avec un scénario. "On est dans un pays considéré comme étranger. On a toujours un Consul qui vient rassembler la population, un état de menace qui reste quand même relativement faible et une évacuation d'environ un peu moins d'une cinquantaine de personnes." Une femme enceinte, un homme armé, un ressortissant en attaque de panique, un blessé joué par un élève faisaient partie du scénario.



L'entraînement a débuté sur la base navale où se situait le dispositif à terre. La base était le site d'embarquement. Les élèves se sont pliés à l'exercice et ont suivi les consignes en conditions réelles.

L'exercice a débuté au son du microphone : "Nous vous demandons d'être patients ici. On va commencer à vous guider par petits groupes vers le dispositif qui est derrière moi, qui va commencer par effectuer des palpations de sécurité pour vérifier que vous n'avez rien de dangereux sur vous, qui va prendre vos bagages et vos téléphones. Tout va être enregistré, ça sera associé à un numéro qui vous suivra pendant tout votre circuit d'embarquement et ensuite, vous serez guidés vers des embarcations pour rejoindre la frégate française qui se trouve juste à quelques encablures au large. Tout ceci est fait pour assurer votre sécurité, toutes les formalités que vous allez suivre, c'est pour votre sécurité. Restez bien dans le calme, on vous demande d'obéir aux consignes qui vous seront données. Vous restez groupés. S'il y a un problème de santé, médical, vous vous signalez. Toutes les équipes médicales sont disposées et prêtes pour vous. Vous suivez les consignes. Nous sommes en lien avec le Consul. N'hésitez pas à lui signaler tout problème que vous pourriez rencontrer".

Les mots étaient rassurants, l'exercice s'est déroulé dans le calme mais on pouvait imaginer derrière l'exercice la réalité d'une véritable évacuation : l'angoisse, la peur, des ressortissants parfois blessés, des familles quittant un pays dans l'urgence et laissant derrière elles un morceau de vie, s'éloignant d'une terre qu'elles ne reverront sans doute jamais.



Après ces mots d'accueil, les ressortissants appelés aussi "postrons" avançaient sur le site d'embarquement sécurisé par la brigade de protection.

Direction le contrôle : fouille, enregistrement, contrôle d'identité et enregistrement des bagages. "Il faut imaginer que sur ce genre de mission, dans un port lambda, on peut se retrouver dans une situation extrêmement désordonnée, avec énormément de monde sur les quais, sans contrôle. La dimension filtrage est importante pour ne pas embarquer des gens indésirables".