Ajaccio : Dans l'histoire di " u campu santu di u Canicciu"

Le cimetière marin des Sanguinaires est bien plus qu'une nécropole. Il suffit d'y pénétrer pour le comprendre. Il a été pensé comme une ville, avec ses rues et ses places. En hommage à leurs défunts, les familles ajacciennes, notamment au XIXe et au début XXe, ont fait ériger des monuments architecturaux funéraires. Ces constructions "remarquables" sont les témoins d'une époque ajaccienne et le symbole du patrimoine culturel et identitaire de l'île. Encore aujourd'hui, tout au long de l'année, les familles s'y rendent pour se recueillir, pour entretenir les chapelles. C'est un lieu sacré de la vie ajaccienne. Retour sur l'histoire du cimetière.



Le cimetière est construit en 1833 par l'architecte de la ville Vincent Lottero et sera agrandi plusieurs fois, en 1840, 1880 et 1934. "On doit à Jérôme Maglioli, architecte de la ville à partir de 1856, le cimetière dans sa conception actuelle, dont le dessin forme une porte à deux battants, qui serait ouverte vers le ciel ", indique l'historien de l'art Pierre-Claude Giansily. U campu santu di u Canicciu sera agrandi de nouveau en 1934 sur sa partie Est, créant le "nouveau cimetière". C'est pour cela qu'il a deux entrées, l'une permettant d'accéder à l'ancien cimetière et l'autre au nouveau. "Comme dans de nombreuses communes de Corse, le cimetière d’Ajaccio compte de nombreuses constructions qui sont de véritables chefs-d’œuvre avec leur architecture imposante et une variété de styles et de décors qui en font des œuvres uniques avec leurs enceintes, leurs vastes escaliers, leurs colonnes, coupoles et leurs audaces décoratives : marbres, sculptures ", a pu constater l'historien.



Les nombreuses constructions "remarquables" datent de la fin du XIXe et du début XXe siècles. On dit qu'elles sont "remarquables" du fait de leurs tailles importantes et elles appartiennent aux grandes familles de la ville. Parmi les familles et personnalités, on retrouve les maires d'Ajaccio, le cousin de Letizia Bonaparte Napoléon Levie Ramolino, Dominique Antoine Beverini-Vico, les hommes politiques Paul Pugliesi-Conti, Jean Chiappe et d'autres personnalités comme le Résistant Fred Scamaroni, le Colonel Colonna d’Ornano, le photographe de la Corse Ange Tomasi, le parfumeur et industriel François Coty et l'homme de lettres Jean-Baptiste Marcaggi. Sans oublier le chanteur Tino Rossi dont le tombeau attire les visiteurs.