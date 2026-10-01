Ajaccio - Cinq femmes entrepreneuses partagent leurs projets et leurs ambitions

Un accompagnement pour aider les femmes à développer leur entreprise



Le programme Femmes Entrepreneuses existe depuis 2018. Il a déjà permis d'accompagner plus de 700 femmes en France, dont plus d'une dizaine en Corse.



Son objectif est d'aider les femmes qui ont créé leur entreprise dans les nouvelles technologies ou le numérique. Pour cela, Orange leur propose des formations, des rencontres avec des professionnels et un accompagnement personnalisé. Chaque entrepreneuse peut notamment compter sur un mentor du groupe, qui l'aide à avancer dans son projet et à trouver de nouvelles opportunités.



Un soutien apprécié par Audrey Royer : « On a du mentoring, on a des masterclass, on a aussi un mentor de chez Orange, une personne de notre région qui va nous aider sur des problématiques ou sur des opportunités. »



Pour elle, l'intérêt est aussi de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneuses et de profiter du réseau d'une grande entreprise.



Orange souhaite aussi participer au développement économique de la Corse



Présent lors de cette rencontre, Simon Chiarisoli, directeur d'Orange Corse, a expliqué pourquoi le groupe tenait à accompagner les entrepreneuses sur le territoire : « Au-delà de nos activités sur les réseaux, au-delà de nos activités de télécommunications, on a un rôle, en tant qu'acteur ancré sur le territoire, de contribuer au développement économique de celui-ci. »



Selon lui, il est aussi important d'encourager les femmes à se lancer dans les métiers de la Tech, où une plus grande diversité peut apporter de nouvelles idées. « La diversité est source, finalement, de créativité », rappelle-t-il.



Ces deux journées étaient donc l'occasion pour les cinq entrepreneuses de rencontrer des acteurs économiques corses, mais aussi de découvrir des structures qui accompagnent les jeunes entreprises, comme l'incubateur Inizià.