Ajaccio - Cinq femmes entrepreneuses partagent leurs projets et leurs ambitions

Ce vendredi matin, à la M3E d'Ajaccio, il était question d'entrepreneuriat, de nouvelles technologies et surtout de projets. Cinq femmes, venues de différents horizons, étaient présentes pour parler de leurs entreprises et de leurs ambitions.
Soraya Lucas, Myrtille Chekhar, Audrey Royer, Nour Ounissi et Marina Dorat font partie de la huitième saison du programme Femmes Entrepreneuses d'Orange. Elles ont passé deux jours en Corse, les 8 et 9 octobre, pour rencontrer des professionnels et découvrir les possibilités de développement sur l'île.
Cette rencontre s'est déroulée en présence de Christelle Combette, présidente de la M3E, d'Audrey Paoletti, directrice de la structure, et de Simon Chiarisoli, directeur d'Orange Corse.
Soraya Lucas, Myrtille Chekhar, Audrey Royer, Nour Ounissi et Marina Dorat font partie de la huitième saison du programme Femmes Entrepreneuses d'Orange. Elles ont passé deux jours en Corse, les 8 et 9 octobre, pour rencontrer des professionnels et découvrir les possibilités de développement sur l'île.
Cette rencontre s'est déroulée en présence de Christelle Combette, présidente de la M3E, d'Audrey Paoletti, directrice de la structure, et de Simon Chiarisoli, directeur d'Orange Corse.
Audrey Royer, une entrepreneuse corse qui croit au podcast
Parmi les cinq participantes, Audrey Royer est corse. Elle a créé Sonance, une agence spécialisée dans la production de podcasts pour les entreprises et les collectivités. Son aventure a commencé il y a un peu plus de cinq ans, lorsqu'elle réalisait elle-même des podcasts sur des sujets comme l'égalité ou l'entrepreneuriat, dans le cadre d'une association.
Pendant quatre ans, elle a pu voir ce que ce moyen de communication pouvait lui apporter : « J'ai vu à quel point le podcast m'avait apporté énormément de choses : de la légitimité, de la crédibilité et même du business », raconte-t-elle.
C'est ce qui lui a donné l'idée de créer son entreprise. Aujourd'hui, elle accompagne les professionnels qui souhaitent se lancer dans le podcast. Elle s'occupe de tout, de la création du projet jusqu'à sa diffusion, sans oublier sa promotion. Mais Audrey Royer ne souhaite pas se limiter à la Corse. Son objectif est maintenant de développer son entreprise sur le continent : « On a envie de rester entre nous, mais au bout d'un moment, le potentiel de développement et de business au national, c'est important. Donc il faut y aller. »
Elle a d'ailleurs déjà commencé à franchir cette étape puisque, cette année, elle a signé un premier client national : Orange.
Parmi les cinq participantes, Audrey Royer est corse. Elle a créé Sonance, une agence spécialisée dans la production de podcasts pour les entreprises et les collectivités. Son aventure a commencé il y a un peu plus de cinq ans, lorsqu'elle réalisait elle-même des podcasts sur des sujets comme l'égalité ou l'entrepreneuriat, dans le cadre d'une association.
Pendant quatre ans, elle a pu voir ce que ce moyen de communication pouvait lui apporter : « J'ai vu à quel point le podcast m'avait apporté énormément de choses : de la légitimité, de la crédibilité et même du business », raconte-t-elle.
C'est ce qui lui a donné l'idée de créer son entreprise. Aujourd'hui, elle accompagne les professionnels qui souhaitent se lancer dans le podcast. Elle s'occupe de tout, de la création du projet jusqu'à sa diffusion, sans oublier sa promotion. Mais Audrey Royer ne souhaite pas se limiter à la Corse. Son objectif est maintenant de développer son entreprise sur le continent : « On a envie de rester entre nous, mais au bout d'un moment, le potentiel de développement et de business au national, c'est important. Donc il faut y aller. »
Elle a d'ailleurs déjà commencé à franchir cette étape puisque, cette année, elle a signé un premier client national : Orange.
Un accompagnement pour aider les femmes à développer leur entreprise
Le programme Femmes Entrepreneuses existe depuis 2018. Il a déjà permis d'accompagner plus de 700 femmes en France, dont plus d'une dizaine en Corse.
Son objectif est d'aider les femmes qui ont créé leur entreprise dans les nouvelles technologies ou le numérique. Pour cela, Orange leur propose des formations, des rencontres avec des professionnels et un accompagnement personnalisé. Chaque entrepreneuse peut notamment compter sur un mentor du groupe, qui l'aide à avancer dans son projet et à trouver de nouvelles opportunités.
Un soutien apprécié par Audrey Royer : « On a du mentoring, on a des masterclass, on a aussi un mentor de chez Orange, une personne de notre région qui va nous aider sur des problématiques ou sur des opportunités. »
Pour elle, l'intérêt est aussi de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneuses et de profiter du réseau d'une grande entreprise.
Orange souhaite aussi participer au développement économique de la Corse
Présent lors de cette rencontre, Simon Chiarisoli, directeur d'Orange Corse, a expliqué pourquoi le groupe tenait à accompagner les entrepreneuses sur le territoire : « Au-delà de nos activités sur les réseaux, au-delà de nos activités de télécommunications, on a un rôle, en tant qu'acteur ancré sur le territoire, de contribuer au développement économique de celui-ci. »
Selon lui, il est aussi important d'encourager les femmes à se lancer dans les métiers de la Tech, où une plus grande diversité peut apporter de nouvelles idées. « La diversité est source, finalement, de créativité », rappelle-t-il.
Ces deux journées étaient donc l'occasion pour les cinq entrepreneuses de rencontrer des acteurs économiques corses, mais aussi de découvrir des structures qui accompagnent les jeunes entreprises, comme l'incubateur Inizià.
Le programme Femmes Entrepreneuses existe depuis 2018. Il a déjà permis d'accompagner plus de 700 femmes en France, dont plus d'une dizaine en Corse.
Son objectif est d'aider les femmes qui ont créé leur entreprise dans les nouvelles technologies ou le numérique. Pour cela, Orange leur propose des formations, des rencontres avec des professionnels et un accompagnement personnalisé. Chaque entrepreneuse peut notamment compter sur un mentor du groupe, qui l'aide à avancer dans son projet et à trouver de nouvelles opportunités.
Un soutien apprécié par Audrey Royer : « On a du mentoring, on a des masterclass, on a aussi un mentor de chez Orange, une personne de notre région qui va nous aider sur des problématiques ou sur des opportunités. »
Pour elle, l'intérêt est aussi de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneuses et de profiter du réseau d'une grande entreprise.
Orange souhaite aussi participer au développement économique de la Corse
Présent lors de cette rencontre, Simon Chiarisoli, directeur d'Orange Corse, a expliqué pourquoi le groupe tenait à accompagner les entrepreneuses sur le territoire : « Au-delà de nos activités sur les réseaux, au-delà de nos activités de télécommunications, on a un rôle, en tant qu'acteur ancré sur le territoire, de contribuer au développement économique de celui-ci. »
Selon lui, il est aussi important d'encourager les femmes à se lancer dans les métiers de la Tech, où une plus grande diversité peut apporter de nouvelles idées. « La diversité est source, finalement, de créativité », rappelle-t-il.
Ces deux journées étaient donc l'occasion pour les cinq entrepreneuses de rencontrer des acteurs économiques corses, mais aussi de découvrir des structures qui accompagnent les jeunes entreprises, comme l'incubateur Inizià.
Des projets et surtout de la détermination
Quant à la question de savoir si le fait d'être une femme avait eu une influence sur son parcours professionnel, la réponse Audrey Royerd a été claire : « Je ne sais pas si ça a eu une incidence sur mon parcours. Je suis aussi ambitieuse, aussi compétente, et je n’arrêterai past ant que je n’aurai pas réussi. »
Finalement, pour ces cinq entrepreneuses, cette rencontre en Corse aura surtout été l'occasion de se faire connaître, d'échanger sur leurs expériences et peut-être de trouver de nouveaux partenaires. Car au-delà des nouvelles technologies et des programmes d'accompagnement, ce sont aussi les rencontres et les échanges qui permettent à une entreprise de grandir.
Quant à la question de savoir si le fait d'être une femme avait eu une influence sur son parcours professionnel, la réponse Audrey Royerd a été claire : « Je ne sais pas si ça a eu une incidence sur mon parcours. Je suis aussi ambitieuse, aussi compétente, et je n’arrêterai past ant que je n’aurai pas réussi. »
Finalement, pour ces cinq entrepreneuses, cette rencontre en Corse aura surtout été l'occasion de se faire connaître, d'échanger sur leurs expériences et peut-être de trouver de nouveaux partenaires. Car au-delà des nouvelles technologies et des programmes d'accompagnement, ce sont aussi les rencontres et les échanges qui permettent à une entreprise de grandir.
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