Ajaccio : Vers une grève des urgences de l’hôpital de la Miséricorde ?

Se dirige-t-on vers une grève des urgences de l’hôpital de la Miséricorde d’Ajaccio ? C’est une possibilité, alors que le personnel dénonce l’engorgement du service, à l’aube de la saison estivale. Un préavis de grève a été déposé vendredi dernier, et les délégués du STC doivent recevoir une réponse de la direction ce vendredi 12 mai, comprenant des solutions potentielles. « On ne veut pas faire grève pour faire grève ! Si on nous propose des garanties convaincantes, on ne fera rien. Mais si ça ne s’arrange pas, on peut partir en grève dès lundi », explique Julien Taglia, membre du syndicat.



Le nœud du problème, c’est la gestion des flux. « En interne, on n’a pas assez de lits dans les différents services. Donc les patients stagnent dans les urgences. Ce qui implique que les équipent doivent gérer les nouveaux patients et ceux qui restent alors que ce n’est pas forcément nécessaire. Il faut trouver une organisation pérenne », reprend Julien Taglia.



Le problème s’applique également aux nouveaux arrivants. Comme le service des urgences se trouve à l’entrée de l’hôpital, certains patients sont contraints d’y rester alors qu'ils pourraient être directement pris en charge par les services spécialisés. Solution impossible, faute de place. « L’une des pistes, ce serait d’ouvrir 10 lits de cardiologie au 1er juin. Mais ça aurait déjà dû être fait. » La balle est dans le camp de la direction.