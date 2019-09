Même si ces dernières années la ville d’Ajaccio a déjà accueilli et organisé de nombreux événements, elle a décidé d’enrichir son programme en innovant et en proposant un tout nouveau festival.« Crià in Liberta » sera donc la nouveauté de cette rentrée. Il s’agit d’un festival entièrement dédié aux talents émergents de la musique et du théâtre. Pour cela, la municipalité a mis à disposition gratuitement la salle de l’Espace Diamant ainsi que son service logistique et technique. Cette mise à disposition est une première pour les artistes.« Nous avions chaque année de nombreuses demandes d’artistes qui souhaitaient se produire - a expliqué Simone Guerrini, adjointe à la culture. - Nous avons essayé d’y répondre mais c’était de manière éparse et cela manquait de lisibilité. Aujourd’hui, nous avions la volonté de soutenir les talents amateurs et émergents de la scène insulaire en leur facilitant les choses, à savoir en leur mettant à disposition gratuitement locaux et technique. Ainsi, la Ville d’Ajaccio a voulu leur réserver un véritable festival avec une programmation de quinze jours qui leur sera entièrement dédiée. La Corse est une île riche de créateurs, il s’agissait de leur donner une visibilité méritée et d’offrir au public ajaccien la découverte de nouveaux spectacles de qualité ».Dix artistes seront donc présents et se succèderont pendant la dernière quinzaine de septembre, du 17 au 28, en alternant musique et théâtre mais aussi les styles. Langues française, anglaise et corse se relaieront sur la scène de l’Espace Diamant.Du côté des artistes, ils saluent tous cette initiative admettant volontiers qu’elle vaut davantage qu’une subvention et qu’il s’agit là d’un pas en avant supplémentaire dans la défense de la culture.La billetterie sera assurée par le réseau Corse Billet : https://www.corsebillet.co/Cria-in-Liberta_a1107.html 17 septembre : Le gang des mâche-bouillon18 septembre : Microfictions19 septembre : La cage20 septembre : Célimène et le cardinal21 septembre : Essa o ùn essa, what else ?23 septembre : Nicolas Torracinta – 1partie : The middle24 septembre : Incantèsimu26 septembre : Frédéric Marquet27 septembre : Shangri La28 septembre : Marina Lucci