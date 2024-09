Air Corsica ouvre une première liaison directe entre la Corse et la Sardaigne

Une première dans l’histoire des connexions aériennes entre les deux îles. Air Corsica vient d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle ligne entre Figari et Olbia pour l’été 2025. Cette liaison sera opérée une fois par semaine, tous les vendredis, du 6 juin au 26 septembre. Une ligne qui « répond à une demande spécifique des professionnels de l’hébergement de l’Extrême Sud », précise la compagnie dans un communiqué. La création de cette ligne vient répondre à l'essor des flux touristiques entre la Corse et la Sardaigne. « Olbia devient un point stratégique de connexion pour la Corse vers l’Europe », indique encore le communiqué. « Les hôteliers de l’Extrême Sud comptent sur cette nouvelle liaison pour attirer davantage de visiteurs internationaux. »



Le vol, assuré par un ATR72-600 de dernière génération, vise à renforcer l’attractivité touristique de la Corse en s’appuyant sur l’aéroport d’Olbia Costa Smeralda, qui dispose de nombreuses connexions avec l’Italie et d’importantes destinations européennes. Air Corsica souligne « un partenariat fort avec les hôteliers corses, très investis dans ce projet », ces derniers ayant acquis une part importante des sièges disponibles sur ces vols.

Côté tarifs, Air Corsica propose des billets aller-simple à partir de 109 € TTC, avec un bagage en soute de 23 kg et un bagage cabine de 8 kg inclus. Les réservations sont déjà disponibles sur le site de la compagnie et en agences de voyages.



Avec l’ajout d’Olbia à son réseau, Air Corsica continue d’élargir ses connexions avec l’Italie, après l’ouverture de lignes vers Rome et Milan en 2022 et 2023. La compagnie espere que cette liaison directe avec la Sardaigne pourra se pérenniser au-delà de la saison estivale.