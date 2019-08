Agression de Calvi : Ange Santini et de nombreuses personnalités condamnent

"Je viens d'apprendre l'agression dont a été victime un sapeur-pompier de Haute Corse, lors d'une opération de secours à Calvi.Cette agression est inadmissible et elle s'inscrit dans un contexte où, chaque jour dans tous les départements, les sapeurs-pompiers sont victimes de violences et d'incivilités.

Les administrateurs du service d'incendie et de secours de Corse du Sud et moi-même, le directeur départemental, les sapeurs-pompiers de Corse du Sud et l'ensemble des personnels administratifs et techniques du SIS 2A, apportent leur soutien à ce sapeur-pompier agressé et assurent les élus et l'ensemble des personnels du SIS 2B de leur solidarité."