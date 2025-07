Agression à Calvi : un homme dans le coma, cinq jeunes mis en examen

Les faits se sont déroulés samedi 26 juillet, vers 6 heures du matin, dans le centre-ville de Calvi. Trois touristes ont été agressés sur la voie publique. L’un d’eux a été grièvement blessé. Il se trouve actuellement dans le coma, dans un état critique, selon le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.



À la suite de l’ouverture d’une information judiciaire, cinq jeunes majeurs, originaires de la région calvaise, ont été mis en examen ce lundi 28 juillet pour violences volontaires aggravées et non-assistance à personne en danger. Deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire, les trois autres sont soumis à un contrôle judiciaire. Le parquet de Bastia précise que ces mises en examen font suite à « l’agression sur la voie publique, aux environs de 6 heures, de trois touristes, dont l’un est actuellement encore dans le coma et dans un état jugé critique des suites des coups portés ».



L’enquête, désormais placée entre les mains d’un juge d’instruction, devra établir les circonstances précises de l’agression et le rôle de chacun des suspects.