Afà : un incendie rapidement maîtrisé strada di i mulini

Le feu, attisé par des conditions météorologiques sèches et venteuses, a détruit environ 1 500 m² de maquis et d’herbes sèches. Grâce au dispositif aéroterrestre engagé par le CODIS, il a été maîtrisé en moins d’une heure et déclaré éteint à 13h15.

Quatre engins de lutte, deux véhicules de commandement et un hélicoptère bombardier d’eau, ayant effectué trois largages, ont été mobilisés. La route a été provisoirement coupée par la gendarmerie pendant l’intervention.

Aucune habitation située à proximité n’a été touchée.