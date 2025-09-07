CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
À Vero et à l'Ospedale, hommage à deux pompiers morts en service commandé 07/09/2025 À Propriano, "Tous pour Chacun" va offrir des ailes à des personnes en situation de handicap 07/09/2025 2 000 élèves en situation de handicap en Corse : urgence d’agir pour syndicats et parents 07/09/2025 Le ROC vecteur de développement du Rugby balanin 07/09/2025

Afà : un incendie rapidement maîtrisé strada di i mulini


C.-V. M le Dimanche 7 Septembre 2025 à 15:45

Un incendie d’espace naturel s’est déclaré samedi 7 septembre, peu après midi, en bordure de la strada di i mulini, sur la commune d’Afà. L’alerte a été donnée vers 12h2o.



(SIS 2A)
(SIS 2A)
Le feu, attisé par des conditions météorologiques sèches et venteuses, a détruit environ 1 500 m² de maquis et d’herbes sèches. Grâce au dispositif aéroterrestre engagé par le CODIS, il a été maîtrisé en moins d’une heure et déclaré éteint à 13h15.
Quatre engins de lutte, deux véhicules de commandement et un hélicoptère bombardier d’eau, ayant effectué trois largages, ont été mobilisés. La route a été provisoirement coupée par la gendarmerie pendant l’intervention.
Aucune habitation située à proximité n’a été touchée.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos