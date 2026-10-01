ARWC - L’Ile-Rousse fêtera les champions du monde ce vendredi soir place Paoli

A ce huitième jour de course de l’Adventure Racing World Championship, la majorité des équipes est arrivée sur la plage de l’Ile-Rousse. Il reste encore une dizaine d’équipes en course qui franchiront la ligne d’arrivée dans le courant de la journée et parmi elles la Squadra Université di Corsica qui réalisera ainsi une superbe performance !

Après l’arrivée mercredi après-midi des vainqueurs, en l’occurrence les Estoniens d’ACE La Sportiva, le podium s’est complété avec les Français du 400 Team Altore. La troisième place fut des plus disputée car c’est au sprint que les équipes Tactical Foodpack (Estonie) et Luberon MUC (France) ont franchi ensemble la ligne d’arrivée, leurs embarcations sur le dos, « avant de s’effondrer sur le sable, totalement épuisées. Seules quelques secondes séparaient ces deux équipes qui ont convenu, avec la direction de course, d’être classées troisième ex-aequo ! Une belle preuve de sportivité…

« Cette arrivée de mercredi fut totalement folle avec une météo très compliquée avec des vents violents et de forts orages qui ont ralenti encore la progression des athlètes. D’ailleurs jeudi nous avons annulé le kayak sur le Golo pour les équipes encore en course, ainsi la partie packraft en mer qui mettaient en danger la sécurité des athlètes. D’autres modifications ont été apportées en urgence de manière à permettre à toutes les équipes encore en lice de progresser et de franchir la ligne d’arrivée ce vendredi. Ainsi, la longue étape de trekking dans les Agriates a été supprimée », a indiqué Pascal Bauhaud, directeur de course.





Finalement ce vendredi soir, une trentaine d’équipes auront franchi la ligne d’arrivée sur les 98 au départ de cet ARWC version 2026. La première équipe non européenne à terminer a été Team Subaru Expedition Canada, suivie de leurs compatriotes de Bend Racing/4 Hour Fuel. Le capitaine de Bend Racing/4 Hour Fuel, Alex Provost, a déclaré sur la ligne d'arrivée : « La Corse était vraiment magique ! Nous avons connu beaucoup de hauts et de bas, et énormément d'émotions. Les paysages étaient magnifiques et les gens si accueillants lorsque nous nous arrêtions dans les petits villages ».

Presque toutes les équipes ont des anecdotes sur la générosité et l'hospitalité des Corses. Robert Le Brun, de l'équipe sud-africaine Terra Mater, raconte : « Nous étions dans les collines la nuit dernière, au milieu de nulle part, et quand nous avons demandé de l'eau, un homme très gentil nous a aussi donné à manger et nous a laissé utiliser un appartement. Il a été d'une grande bonté et nous lui sommes très reconnaissants, car l'un de nos coéquipiers était malade ».





Cette épreuve riche en émotions, difficile pour les organismes, exceptionnelle par son parcours à travers les plus beaux paysages de l’île, avec le franchissement du Monte Cintu dans des conditions dantesque, se clôturera ce soir sur la Place Paoli de l’Ile-Rousse avec la cérémonie de remise des prix et un moment fort pour féliciter toutes les équipes qui ont participé et surtout terminé cet ARWC et notamment celle des jeunes étudiants cortenais de STAPS, la Squadra Università di Corsica ! Un moment de partage qui aura lieu également en présence des élus, des partenaires et des nombreux bénévoles.

