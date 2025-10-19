À table - Veau aux châtaignes (Vitellu cù e castagne)

Ingrédients (4 à 6 personnes)
Préparation
- 1 kg d’épaule de veau coupée en morceaux
- 500 g de châtaignes (fraîches ou sous vide)
- 1 oignon
- 2 gousses d’ail
- 1 carotte
- 1 verre de vin blanc corse (ou rouge, selon goût)
- 1 bouquet garni (thym, laurier, romarin)
- 1 c. à soupe de concentré de tomate
- 1/2 litre de bouillon
- Huile d’olive, sel, poivre
- Préparer les châtaignes : si elles sont fraîches, les inciser et les faire bouillir 10 min avant de les éplucher.
- Dans une cocotte, faire revenir les morceaux de veau dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
- Ajouter l’oignon, la carotte et l’ail émincés, puis le concentré de tomate.
- Déglacer avec le vin blanc, laisser réduire quelques minutes.
- Ajouter le bouquet garni et le bouillon. Couvrir et laisser mijoter 1 h 15 à feu doux.
- Ajouter les châtaignes et poursuivre la cuisson encore 20 à 30 min, jusqu’à ce que la viande soit tendre et la sauce onctueuse.
- Rectifier l’assaisonnement et servir chaud.
