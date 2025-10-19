CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
À table - Veau aux châtaignes (Vitellu cù e castagne) 19/10/2025 Téléthon - À vélo de Siscu à Siscu : Pari réussi pour… l'accordéoniste Armand Paoli 19/10/2025 Dans le ciel corse, un évènement astronomique exceptionnel 19/10/2025 Premiers passagers du téléporté Angelo : ce qu'ils en ont pensé 18/10/2025

À table - Veau aux châtaignes (Vitellu cù e castagne)


C.-V. M le Dimanche 19 Octobre 2025 à 09:48

Veau aux châtaignes (Vitellu cù e castagne) : c'est la recette proposée aujourd'hui par CNI, qui, chaque dimanche, présente un plat de saison à apprécier ou des gâteaux à savourer sans modération.
Pour proposer votre plat préféré, écrivez-nous à corsenetinfos@gmail.com



À table - Veau aux châtaignes (Vitellu cù e castagne)
Ingrédients (4 à 6 personnes)
  • 1 kg d’épaule de veau coupée en morceaux
  • 500 g de châtaignes (fraîches ou sous vide)
  • 1 oignon
  • 2 gousses d’ail
  • 1 carotte
  • 1 verre de vin blanc corse (ou rouge, selon goût)
  • 1 bouquet garni (thym, laurier, romarin)
  • 1 c. à soupe de concentré de tomate
  • 1/2 litre de bouillon
  • Huile d’olive, sel, poivre
 
Préparation
  1. Préparer les châtaignes : si elles sont fraîches, les inciser et les faire bouillir 10 min avant de les éplucher.
  2. Dans une cocotte, faire revenir les morceaux de veau dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
  3. Ajouter l’oignon, la carotte et l’ail émincés, puis le concentré de tomate.
  4. Déglacer avec le vin blanc, laisser réduire quelques minutes.
  5. Ajouter le bouquet garni et le bouillon. Couvrir et laisser mijoter 1 h 15 à feu doux.
  6. Ajouter les châtaignes et poursuivre la cuisson encore 20 à 30 min, jusqu’à ce que la viande soit tendre et la sauce onctueuse.
  7. Rectifier l’assaisonnement et servir chaud.
Ce plat s’accompagne bien d’une pulenta ou de pâtes fraîches.
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos