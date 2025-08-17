CorseNetInfos
À table : U piattu di l'ortu


le Dimanche 17 Août 2025 à 08:14

U piattu di l'ortu (tomates, courgettes et aubergines farcies) : c'est la recette proposée aujourd'hui par CNI, qui chaque dimanche, présente un plat de saison à apprécier ou des gâteaux à savourer sans modération.
Pour proposer votre plat préféré, écrivez-nous à corsenetinfos@gmail.com.



Ingrédients (4 personnes)
4 tomates mûres
2 courgettes rondes ou longues
2 petites aubergines
250 g de chair (moitié porc haché, moitié veau)
2 gousses d’ail
1 oignon
1 poignée de mie de pain rassis trempée dans un peu de lait
1 œuf
Nepita
Sel, poivre
Huile d’olive

Préparation
Préparer les légumes : couper le chapeau des tomates, des courgettes et des aubergines. Les évider délicatement. Garder la chair des tomates et des aubergines (hachée).
Faire la farce : mélanger la viande hachée avec l’ail, l’oignon finement ciselé, la mie de pain égouttée, l’œuf, la nepita, la chair récupérée des légumes, sel et poivre.
Farcir les légumes e avec la préparation, remettre les « chapeaux » sur le dessus.

Disposer dans un plat huilé, arroser d’un filet d’huile d’olive, enfourner à 180 °C pendant environ 45 minutes.
Servir chaud ou tiède, accompagné d’un peu de riz ou simplement d’un morceau de pain.

Bon appétit !




