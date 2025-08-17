À table : U piattu di l'ortu

Ingrédients (4 personnes)
4 tomates mûres
2 courgettes rondes ou longues
2 petites aubergines
250 g de chair (moitié porc haché, moitié veau)
2 gousses d’ail
1 oignon
1 poignée de mie de pain rassis trempée dans un peu de lait
1 œuf
Nepita
Sel, poivre
Huile d’olive
Préparation
Préparer les légumes : couper le chapeau des tomates, des courgettes et des aubergines. Les évider délicatement. Garder la chair des tomates et des aubergines (hachée).
Faire la farce : mélanger la viande hachée avec l’ail, l’oignon finement ciselé, la mie de pain égouttée, l’œuf, la nepita, la chair récupérée des légumes, sel et poivre.
Farcir les légumes e avec la préparation, remettre les « chapeaux » sur le dessus.
Disposer dans un plat huilé, arroser d’un filet d’huile d’olive, enfourner à 180 °C pendant environ 45 minutes.
Servir chaud ou tiède, accompagné d’un peu de riz ou simplement d’un morceau de pain.
Bon appétit !
