À table : U piattu di l'ortu

Ingrédients (4 personnes)

4 tomates mûres

2 courgettes rondes ou longues

2 petites aubergines

250 g de chair (moitié porc haché, moitié veau)

2 gousses d’ail

1 oignon

1 poignée de mie de pain rassis trempée dans un peu de lait

1 œuf

Nepita

Sel, poivre

Huile d’olive



Préparation

Préparer les légumes : couper le chapeau des tomates, des courgettes et des aubergines. Les évider délicatement. Garder la chair des tomates et des aubergines (hachée).

Faire la farce : mélanger la viande hachée avec l’ail, l’oignon finement ciselé, la mie de pain égouttée, l’œuf, la nepita, la chair récupérée des légumes, sel et poivre.

Farcir les légumes e avec la préparation, remettre les « chapeaux » sur le dessus.



Disposer dans un plat huilé, arroser d’un filet d’huile d’olive, enfourner à 180 °C pendant environ 45 minutes.

Servir chaud ou tiède, accompagné d’un peu de riz ou simplement d’un morceau de pain.



Bon appétit !