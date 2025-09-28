À table - Tianu di fasgioli è pumate (gratin de haricots et tomates)



Un plat simple, végétarien, qui profite des dernières tomates et haricots de saison.





Ingrédients (4 personnes)

500 g de haricots verts frais

4 belles tomates mûres

1 oignon

2 gousses d’ail

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

Quelques feuilles de basilic frais

Chapelure

Sel, poivre





Préparation

Équeuter les haricots verts, les blanchir 5 min à l’eau bouillante salée. Égoutter.

Dans une poêle, faire revenir l’oignon et l’ail émincés avec l’huile d’olive.

Ajouter les tomates coupées en morceaux, sel, poivre, laisser mijoter 10 min.

Mélanger la sauce avec les haricots verts et quelques feuilles de basilic.

Verser dans un plat à gratin, saupoudrer de chapelure, arroser d’un filet d’huile d’olive.

Enfourner 20 min à 180 °C, jusqu’à obtenir une légère croûte dorée. Se déguste chaud ou tiède, en accompagnement d’une viande grillée ou seul comme plat léger.



Bon appétit !