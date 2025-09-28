CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Biguglia : retrouvé mort dans sa voiture au Lancone 28/09/2025 ​Nicolas Santini (Sport In Calvi) remporte la 35e édition de la Paolina à Morosaglia 28/09/2025 À table - Tianu di fasgioli è pumate (gratin de haricots et tomates) 28/09/2025 Bastia - Palatinu présente son projet « Ugo Colonna » et propose un statut de descendant 27/09/2025

À table - Tianu di fasgioli è pumate (gratin de haricots et tomates)


le Dimanche 28 Septembre 2025 à 09:13

Tianu di fasgioli è pumate (gratin de haricots et tomates) : c'est la recette proposée aujourd'hui par CNI, qui, chaque dimanche, présente un plat de saison à apprécier ou des gâteaux à savourer sans modération.
Pour proposer votre plat préféré, écrivez-nous à corsenetinfos@gmail.com



À table - Tianu di fasgioli è pumate (gratin de haricots et tomates)

Un plat simple, végétarien, qui profite des dernières tomates et haricots de saison.


Ingrédients (4 personnes)
500 g de haricots verts frais
4 belles tomates mûres
1 oignon
2 gousses d’ail
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
Quelques feuilles de basilic frais
Chapelure
Sel, poivre


Préparation
Équeuter les haricots verts, les blanchir 5 min à l’eau bouillante salée. Égoutter.
Dans une poêle, faire revenir l’oignon et l’ail émincés avec l’huile d’olive.
Ajouter les tomates coupées en morceaux, sel, poivre, laisser mijoter 10 min.
Mélanger la sauce avec les haricots verts et quelques feuilles de basilic.
Verser dans un plat à gratin, saupoudrer de chapelure, arroser d’un filet d’huile d’olive.
Enfourner 20 min à 180 °C, jusqu’à obtenir une légère croûte dorée. Se déguste chaud ou tiède, en accompagnement d’une viande grillée ou seul comme plat léger.

Bon appétit !




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos