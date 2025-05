À table : Ragoût de veau aux herbes du maquis et pâtes fraîches

Ingrédients

800 g de veau (épaule ou collier), coupé en morceaux

2 oignons doux émincés

2 gousses d’ail écrasées

3 tomates bien mûres (ou une boîte de pulpe de tomates en saison creuse)

2 carottes nouvelles

200 g de pois gourmands ou haricots verts fins

1 verre de vin blanc sec type Vermentinu

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 branche de romarin, 1 de thym, quelques feuilles de laurier

Sel, poivre

400 g de pâtes fraiches



Préparation

Faire revenir les morceaux de veau dans une cocotte avec l’huile d’olive. Quand ils sont bien dorés, les retirer.

Dans la même cocotte, faire revenir les oignons et l’ail. Ajouter les carottes en rondelles. Remettre la viande, mouiller avec le vin blanc et laisser évaporer quelques minutes.

Ajouter les tomates concassées, les herbes du maquis (romarin, thym, laurier), sel, poivre. Couvrir d’un peu d’eau.

Laisser mijoter à feu doux pendant environ 1h30 à 2h, jusqu’à ce que la viande soit fondante. Ajouter les pois gourmands 10 minutes avant la fin.

Pendant ce temps, cuire les pâtes fraîches dans une grande casserole d’eau bouillante salée. Égoutter.

Servir le ragoût de veau sur un lit de pâtes, nappé de sauce et parsemé, si on aime, de brocciu sec râpé ou de fromage de brebis affiné.

Bon appétit !