À table - Pesciu crudu à u limone

Ingrédients (4 personnes)

400 g de filet de loup très frais (ou daurade, ou pageot)

2 citrons jaunes du Cap Corse (ou 1 citron + 1 cédrat si dispo)

1 petit oignon rouge ou cébette

Quelques feuilles de menthe et de persa

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre





Préparation

Vérifier que le poisson est ultra frais (idéalement pêché du jour). Retirer la peau et les arêtes.

Couper le poisson en dés d’1 cm. Les mettre dans un saladier.

Presser le jus des citrons et le verser sur le poisson. Mélanger doucement.

Ajouter l’oignon finement émincé, un peu de menthe et de persa ciselés, sel, poivre.

Laisser mariner au réfrigérateur 15 à 20 minutes maximum : l’acidité du citron “cuit” la chair.

Arroser d’un filet d’huile d’olive juste avant de servir.





Astuce

On peut ajouter quelques dés de figue fraîche ou de concombre pour donner une touche encore plus corse et de saison.

À servir bien frais, avec un morceau de pain croustillant.