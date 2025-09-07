CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Libri Mondi : la 9ᵉ édition les 13 et 14 septembre au musée de Bastia 07/09/2025 Bastia - Parade et démonstrations pour la première  journée de la Fête du sport 07/09/2025 À table - Pesciu crudu à u limone 07/09/2025 ​Porticcio accueille la dernière étape du « Playa Tour UFOLEP 2025 » 07/09/2025

À table - Pesciu crudu à u limone


le Dimanche 7 Septembre 2025 à 08:20

Pesciu crudu à u limone : c'est la recette proposée aujourd'hui par CNI, qui, chaque dimanche, présente un plat de saison à apprécier ou des gâteaux à savourer sans modération.
Pour proposer votre plat préféré, écrivez-nous à corsenetinfos@gmail.com



À table - Pesciu crudu à u limone
Ingrédients (4 personnes)
400 g de filet de loup très frais (ou daurade, ou pageot)
2 citrons jaunes du Cap Corse (ou 1 citron + 1 cédrat si dispo)
1 petit oignon rouge ou cébette
Quelques feuilles de menthe et de persa
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre


Préparation
Vérifier que le poisson est ultra frais (idéalement pêché du jour). Retirer la peau et les arêtes.
Couper le poisson en dés d’1 cm. Les mettre dans un saladier.
Presser le jus des citrons et le verser sur le poisson. Mélanger doucement.
Ajouter l’oignon finement émincé, un peu de menthe et de persa ciselés, sel, poivre.
Laisser mariner au réfrigérateur 15 à 20 minutes maximum : l’acidité du citron “cuit” la chair.
Arroser d’un filet d’huile d’olive juste avant de servir.


Astuce
On peut ajouter quelques dés de figue fraîche ou de concombre pour donner une touche encore plus corse et de saison.
À servir bien frais, avec un morceau de pain croustillant.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos