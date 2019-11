A matina di l‘impresa à Sainte-Lucie de Tallano

Organisé par la chambre régionale des métiers, de nombreux partenaires, et rendu possible grâce au soutien de la municipalité, ce sont 12 institutions et acteurs essentiels de l’emploi qui permettent aux créateurs et porteurs de projet de prendre connaissance des différentes possibilités qui s’ouvrent à eux.« Malgré un air du temps plus en faveur d’un tous numérique et de ce fait d’une ruptureprogressive des liens entre les individus, nous pensons au contraire que dans le domaine de la création d’entreprise, il est essentiel de se saisir des situations dans leur ensemble. Nous ne pouvons pas penser d’une part le projet professionnel et d’autre part les aspects humains et personnelscar ce sont c’est deux aspects qui construisent un projet professionnel, rencontrer les personnes est très important et pouvoir le faire avec l’ensemble de nos partenaires est une chance » explique Peggy Poirot, responsable d’antenne de la chambre des métiers de Corse-du-Sud, à Porto-Vecchio.

Une cinquantaine de personnes a, au cours de la matinée fait le déplacement pour prendre des renseignements et s’enrichir des conseils personnalisés auprès de ces spécialistes. « Nous sommes tous très contents de cette matinée pour l’entreprise et nous espérons tous pourvoir renouveler l’expérience, les personnes sont reparties satisfaites de leur rencontre et les choses se sont pour nous tous très bien passées » conclut-elle.