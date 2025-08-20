CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Porto-Vecchio : un incendie détruit une épicerie dans la nuit 20/08/2025 Bastia : Interpellations et saisies de stupéfiants 20/08/2025 Solaro : collision entre une voiture et deux… vaches sur la RT 10 20/08/2025 Calvi : retrouvé sain et sauf après être parti nager, de nuit, en état d'ébriété 20/08/2025

A màghjina : a riccia di Corti


le Mercredi 20 Août 2025 à 06:34

Au cœur de Corte, la « riccia » relie la place Paoli à la citadelle, offrant aux visiteurs une montée pittoresque bordée de maisons anciennes, de terrasses animées et dominée par la fontaine centrale. Un site incontournable dont la beauté est parfois rehaussée à l'heure du soleil couchant comme sur cette image du Studio Grazi Ritratti.
Si, vous aussi, avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com.
Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos