A màghjina : a riccia di Corti
Au cœur de Corte, la « riccia » relie la place Paoli à la citadelle, offrant aux visiteurs une montée pittoresque bordée de maisons anciennes, de terrasses animées et dominée par la fontaine centrale. Un site incontournable dont la beauté est parfois rehaussée à l'heure du soleil couchant comme sur cette image du Studio Grazi Ritratti.
