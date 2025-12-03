CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l'info corse en libre accès
A màghjina - Un beddu specchju in Portivechju


le Lundi 1 Décembre 2025 à 07:34

En ce dernier samedi de novembre la météo était au beau fixe du côté du Benedettu un ciel dégagé et l’absence de vent permettent à cet étang d’être le reflet parfait entre mer et montagne
Si, comme Solange Valli, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







