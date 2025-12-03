A màghjina - Un beddu specchju in Portivechju
En ce dernier samedi de novembre la météo était au beau fixe du côté du Benedettu un ciel dégagé et l’absence de vent permettent à cet étang d’être le reflet parfait entre mer et montagne
