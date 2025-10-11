A màghjina - U sussuru di Chjurlinu sott’à u sole d’ottobre
Dans le souffle clair de l’automne, l’étang de Chjurlinu se pare d’une lumière d’argent. Le soleil glisse doucement sur l’eau, la caressant d’un vent léger aux reflets de givre. En cette fin de matinée, le paysage semble suspendu : les roseaux frémissent à peine, les oiseaux tracent dans le ciel des cercles silencieux, et le jour s’étire lentement.
Si, comme Serge Vignali, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.