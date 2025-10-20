CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Météo  : La Corse en vigilance jaune « pluie inondations » 20/10/2025 Les cambriolages en nette diminution en Corse-du-Sud 20/10/2025 Corse : la 5ᵉ édition du « Plus Grand Musée de France » invite les habitants à sauver leur patrimoine 20/10/2025 Le Clubhouse de Bastia et Inner Wheel : un partenariat qui … marche bien 20/10/2025

A màghjina - U specchju di Chjurlinu


le Lundi 20 Octobre 2025 à 07:20

Dans le calme du matin, l’étang de Chjurlinu devient un miroir parfait où se reflète Boguglia, blotti au pied des massifs qui dominent la région. La lumière douce éclaire les maisons accrochées à la montagne et les silhouettes des flamants roses glissant sur l’eau immobile, ajoutent à la sérénité du paysage..
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.








CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos