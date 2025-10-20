A màghjina - U specchju di Chjurlinu
Dans le calme du matin, l’étang de Chjurlinu devient un miroir parfait où se reflète Boguglia, blotti au pied des massifs qui dominent la région. La lumière douce éclaire les maisons accrochées à la montagne et les silhouettes des flamants roses glissant sur l’eau immobile, ajoutent à la sérénité du paysage..
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.