A màghjina - U ritornu
En arrivant par la mer, la citadelle de Bastia se dévoile peu à peu, accrochée à son rocher, entre le ciel et les flots. Le vieux port s’ouvre dans le calme du matin, encadré par ses deux phares comme par des gardiens immobiles. Chaque retour offre ce même spectacle, toujours familier, jamais tout à fait le même. Ici, la ville ne se montre pas : elle se reconnaît.
