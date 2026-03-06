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A màghjina - U ponte di u Vecchiu, filu d’acciaghju sopra à l’abissu


le Vendredi 29 Mai 2026 à 07:25

Suspendu au-dessus des gorges du Vecchio et dominant le tracé de la route territoriale RT 20, ce viaduc ferroviaire métallique, emblématique des Chemins de fer de la Corse, franchit le fleuve à plus de 80 mètres de hauteur. Classé monument historique depuis 1976, le pont du Vecchio demeure l’un des symboles les plus impressionnants du patrimoine industriel et ferroviaire corse.
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