A màghjina - U misgiu di Roccapina


le Vendredi 3 Octobre 2025 à 07:25

Subjuguée par la beauté du site de Roccapina, Rodica, venue du Canada, a été amusée par la présence d’un chat semblant vouloir rivaliser de notoriété avec le fameux Lion de pierre.
Si, comme Robert Lagouy , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







