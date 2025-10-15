A màghjina - U filanciu Carbinesu
" Le milan s'est mis contre le vent au-dessus de la punta Carbinaise et plane dans l'immobilité. Par moments, les ailes tendues, il glisse dans un couloir, suspendu au-dessus du village. La Punta se dresse sur le paysage et l’oiseau y fend le silence, maître du ciel et des éléments."
