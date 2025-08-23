CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Portivechju - Core in Fronte occupe la BNP pour dénoncer la politique des banques en Corse 23/08/2025 Série d’interventions pour les sauveteurs en mer de Propriano 23/08/2025 Benoît Tavenot (SC Bastia) : « Il faut vite trouver les leviers pour démarrer notre saison » 23/08/2025 Trafic de stupéfiants à Ajaccio : Un homme en garde à vue  s'évade lors de son transfert vers l'hôpital de Nice 23/08/2025

A màghjina : U cantu di l’onda à a Terra Sacra


le Samedi 23 Août 2025 à 07:25

Sur la plage de la Terre sacrée d'Ajaccio où les vagues viennent s'échouer en chapelets ourlés, il n'y a pas foule. mais quel plaisir, dans ce calme, d'apprécier le bruit du roulement des vaguelettes et d’observer les bateaux qui, sur fond de Sanguinaires, se balancent dans le golfe
Si, comme Sabrina Gradt, vous avez capturé un cliché — une photo que vous avez vous-même réalisée — mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com.
Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos