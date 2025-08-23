A màghjina : U cantu di l’onda à a Terra Sacra
Sur la plage de la Terre sacrée d'Ajaccio où les vagues viennent s'échouer en chapelets ourlés, il n'y a pas foule. mais quel plaisir, dans ce calme, d'apprécier le bruit du roulement des vaguelettes et d’observer les bateaux qui, sur fond de Sanguinaires, se balancent dans le golfe
Si, comme Sabrina Gradt, vous avez capturé un cliché — une photo que vous avez vous-même réalisée — mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com.
Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.