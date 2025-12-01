CorseNetInfos
A màghjina - U Villayet scuru è misteriosu di Bastia


le Dimanche 2 Novembre 2025 à 07:37

"Non. Ce n'est pas le château de Dracula, juste le Villayet sombre, mystérieux et à l'abandon de Bastia" nous écrit Annick Medori qui a photographié cette merveille architecturale à la tombée de la nuit.
Si vous aussi avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







