A màghjina : U Molu di u Tragone
Le môle du Dragon, jetée sud du Vieux-Port de Bastia, trace sa courbe de pierre vers la mer. Sous la veille discrète de son phare rouge, il demeure le gardien immobile des allées et venues de plusieurs générations de Bastiais.
