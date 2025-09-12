CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ligue 2 - Le Sporting ramène un point d’Amiens (0-0) 12/09/2025  Lucciana - Des nouveautés au programme de la Luccianinca 12/09/2025 Projet d’assassinat dans les Bouches-du-Rhône : 3 hommes mis en examen 12/09/2025 ​Pietrosella : « une Fête du Sport » plus festive que jamais ce samedi 13 septembre 12/09/2025

A màghjina : U Molu di u Tragone


le Samedi 13 Septembre 2025 à 07:26

Le môle du Dragon, jetée sud du Vieux-Port de Bastia, trace sa courbe de pierre vers la mer. Sous la veille discrète de son phare rouge, il demeure le gardien immobile des allées et venues de plusieurs générations de Bastiais.
Si, comme Gabriel Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos