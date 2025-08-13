A màghjina : U Lavu di u Cintu
Niché à plus de 2 000 mètres d’altitude, au pied des parois abruptes du Monte Cintu, le lac du Cintu reflète la rudesse minérale de la plus haute montagne de Corse. Un écrin d’eau glaciaire au cœur d’un paysage sauvage, façonné par le temps et le vent.
Si, comme,Paule-Andrée Capia-Fillon vous avez capturé un cliché — une photo que vous avez vous-même réalisée — mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com.
Cliquez sur l’image pour en savourer toute la beauté