A màghjina - Trà celu è acqua, l’Ospedale in silenziu
Le barrage de l’Ospedale offre ici un reflet presque parfait des reliefs granitiques et de la forêt de pins qui dominent ce site emblématique de l’Alta Rocca, au-dessus de Porto-Vecchio. Niché à près de 900 mètres d’altitude, ce lac artificiel constitue à la fois une réserve d’eau essentielle pour l’Extrême-Sud et un lieu apprécié pour la quiétude de ses paysages, où montagne, eau et ciel semblent se confondre.
Si, comme Jean-Yves Susini, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.