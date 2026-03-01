CorseNetInfos
A màghjina - Trà celu è acqua, l’Ospedale in silenziu


le Lundi 2 Mars 2026 à 07:30

Le barrage de l’Ospedale offre ici un reflet presque parfait des reliefs granitiques et de la forêt de pins qui dominent ce site emblématique de l’Alta Rocca, au-dessus de Porto-Vecchio. Niché à près de 900 mètres d’altitude, ce lac artificiel constitue à la fois une réserve d’eau essentielle pour l’Extrême-Sud et un lieu apprécié pour la quiétude de ses paysages, où montagne, eau et ciel semblent se confondre.
Si, comme Jean-Yves Susini, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







