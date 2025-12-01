CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Bastia : le conseil municipal prend de nouvelles mesures pour freiner les meublés de tourisme 13/11/2025 À Bastia, la Nuit de l’orientation mobilise les jeunes en quête d’avenir 13/11/2025 VIDEO - Ajaccio  : Voiture en feu au Loretto 13/11/2025

A màghjina - Sottu à a croce di u Monte Santu


le Vendredi 14 Novembre 2025 à 07:25

Du sommet du Monte Santu, au-dessus de Sari-Solenzara, la croix dressée sur les rochers accueille le regard avant que celui-ci ne se perde vers les crêtes lointaines. La vallée s’efface dans une brume légère, tandis que les aiguilles de Bavella se détachent en arrière-plan, sombres et nettes malgré la lumière déclinante. Le ciel, strié de nuages étirés par le vent, enveloppe toute la scène d’une atmosphère suspendue. Un point haut où s’entremêlent spiritualité, silence et puissance du paysage corse.
Si, comme François-Marie Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos