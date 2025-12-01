A màghjina - Sottu à a croce di u Monte Santu
Du sommet du Monte Santu, au-dessus de Sari-Solenzara, la croix dressée sur les rochers accueille le regard avant que celui-ci ne se perde vers les crêtes lointaines. La vallée s’efface dans une brume légère, tandis que les aiguilles de Bavella se détachent en arrière-plan, sombres et nettes malgré la lumière déclinante. Le ciel, strié de nuages étirés par le vent, enveloppe toute la scène d’une atmosphère suspendue. Un point haut où s’entremêlent spiritualité, silence et puissance du paysage corse.
